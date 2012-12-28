ЦБ поддержал запуск жилищных вкладов в России

Центробанк поддержал идею запуска жилищных депозитов в России, сообщили «Известиям» в регуляторе. В начале недели правительство подготовило положительный отзыв на законопроект, регулирующий продукт, сообщил источник редакции в кабмине. Согласно законопроекту, договор жилищных сбережений можно открыть не менее чем на год. Средства с него разрешат использовать только для приобретения жилья или финансирования договоров в долевом строительстве.

