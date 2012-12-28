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В России
1 минуту назад
ЦБ поддержал запуск жилищных вкладов в России
Центробанк поддержал идею запуска жилищных депозитов в России, сообщили «Известиям» в регуляторе. В начале недели правительство подготовило положительный отзыв на законопроект, регулирующий продукт, сообщил источник редакции в кабмине. Согласно законопроекту, договор жилищных сбережений можно открыть не менее чем на год. Средства с него разрешат использовать только для приобретения жилья или финансирования договоров в долевом строительстве.
Сейчас законопроект не предусматривает введение повышенных ставок по таким вкладам с компенсацией из бюджета, подчеркнула главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова. По ее словам, именно повышенная сумма страхования позволит поддерживать интерес клиентов к новому инструменту. Это даст возможность и частично компенсировать издержки от ограничений на снятие денежных средств.
Жилищные сбережения предварительно готовы запустить в банке «Дом.рф», сообщили «Известиям» в пресс-службе организации. Рассмотреть включение таких депозитов в свою линейку вкладов готовы в Почта Банке. Помимо того, в Абсолют Банке разрабатывают специальный жилищный вклад — на время его действия застройщик будет держать бронь на квартиру, которую в будущем клиент планирует взять в ипотеку.Хотя законопроект не предусматривает повышенных ставок, годовой процент по жилищным вкладам может быть немного выше, чем по классическим депозитам с пополнением, отметил руководитель продуктов и сервисов банка «Дом.рф» Никита Казанцев. Кроме того, клиентам, открывшим такой продукт, могут предложить скидки к ипотечной ставке или скорректировать первоначальный взнос.
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