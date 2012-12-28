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В России
1
3 минуты назад

Ведомства обсуждают полный отказ от бумажных чеков

В кабмине начали обсуждать идею полного отказа от бумажных кассовых чеков. Как узнали «Известия», Минприроды предложило обсудить этот вопрос и выработать комплексный подход для его реализации — ограничиться лишь электронными аналогами. Совещание на эту тему с другими министерствами, ритейлом и общественниками прошло 13 марта, рассказали «Известиям» в Российском экологическом операторе. 

Основными целями экономики замкнутого цикла являются минимизация отходов, а также вовлечение полезных фракций во вторичный оборот, сказали «Известиям» в Минприроды. Для этого специалисты прорабатывают различные направления, в том числе поэтапную замену бумажных чеков электронными, подчеркнули там.

«Пока речи о принятии окончательного решения не идет, министерство планирует провести консультации с бизнесом. Его могут принять только после всесторонней проработки со всеми заинтересованными участниками», — подчеркнули «Известиям» в ведомстве.

ФНС готова обсуждать инициативы, которые позволяют сократить объем бумажных кассовых чеков, если это не ущемляет права покупателей, сказали изданию в налоговой службе. Сейчас розница обязана выдавать чек на бумаге — это необходимо для того, чтобы учитывать выручку в организациях и у индивидуальных предпринимателей. Более того, чек на бумаге позволяет проверить: соответствуют ли расчеты на кассе полученным товарам (работам или услугам), а также понять их стоимость в момент оплаты. 

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