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В России
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3 минуты назад
Ведомства обсуждают полный отказ от бумажных чеков
Основными целями экономики замкнутого цикла являются минимизация отходов, а также вовлечение полезных фракций во вторичный оборот, сказали «Известиям» в Минприроды. Для этого специалисты прорабатывают различные направления, в том числе поэтапную замену бумажных чеков электронными, подчеркнули там.
«Пока речи о принятии окончательного решения не идет, министерство планирует провести консультации с бизнесом. Его могут принять только после всесторонней проработки со всеми заинтересованными участниками», — подчеркнули «Известиям» в ведомстве.
ФНС готова обсуждать инициативы, которые позволяют сократить объем бумажных кассовых чеков, если это не ущемляет права покупателей, сказали изданию в налоговой службе. Сейчас розница обязана выдавать чек на бумаге — это необходимо для того, чтобы учитывать выручку в организациях и у индивидуальных предпринимателей. Более того, чек на бумаге позволяет проверить: соответствуют ли расчеты на кассе полученным товарам (работам или услугам), а также понять их стоимость в момент оплаты.
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