Самыми популярными странами для летнего отдыха россиян назвали Турцию и Грузию

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip составил рейтинг стран, где россияне хотят побывать летом 2024 года. Возглавляет летний топ Турция: туда в период с июня по август хотят отправиться 22,4% путешественников.