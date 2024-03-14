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В России
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34 минуты назад

Самыми популярными странами для летнего отдыха россиян назвали Турцию и Грузию

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip составил рейтинг стран, где россияне хотят побывать летом 2024 года. Возглавляет летний топ Турция: туда в период с июня по август хотят отправиться 22,4% путешественников.

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip составил рейтинг стран, где россияне хотят побывать летом 2024 года. Для этого специалисты проанализировали поисковые запросы на размещение в отелях и выделили 20 направлений, - пишут "Известия" со ссылкой на результаты исследования.

Возглавляет летний топ Турция: туда в период с июня по август хотят отправиться 22,4% путешественников. Она традиционно входит в тройку наиболее популярных стран у россиян, что не удивительно, ведь Турция — одно из самых бюджетных направлений для пляжного отдыха с большим выбором курортов на любой вкус.

Вторую строчку заняла Грузия с долей 18,1%. Туристы любят страну за красивую природу, невысокие цены на перелеты и жилье, вкусную кухню и возможности отдыха на побережье Черного моря. А на третьем месте оказалась Армения, где этим летом хотят отдохнуть 4,6% путешественников. Россиян привлекает простой въезд в страну, богатая культура и гастрономические удовольствия.

Следом в рейтинге идет Таиланд (4,5%), который туристы выбирают за отличные возможности для пляжного отдыха. Не пугает россиян даже сезон дождей, который приходится именно на лето. Вошла в пятерку и Италия (4,2%), давно любимая путешественниками из России за исторические достопримечательности, великолепный шопинг, кухню и множество пляжных курортных городков.

В десятке также оказались Великобритания (4,1%) и Франция (3,1%), которые привлекают туристов своей культурой и экскурсионным отдыхом. Некоторые хотели бы отправиться в ОАЭ (3,4%) — не пугает россиян даже сильная жара, настолько велико желание посетить местные развлекательные и торговые центры. Также путешественники не прочь отправиться на море в Абхазию (2,9%) и Испанию (2,5%).

Одиннадцатую строчку рейтинга занял Казахстан (2,4%) — направление, которое российские путешественники активно осваивают в последние годы и уже полюбили за достопримечательности и природу. Следом идут Индонезия (2,2%), привлекающая пляжным отдыхом, и Белоруссия (2,1%), куда россияне активно отправляются на шопинг, хотя летом страна предлагает большие возможности для активного отдыха.

Вошел в топ-20 и Китай (1,9%) — направление открылось для туристов после долгого карантина лишь в начале прошлого года, и с тех пор спрос на путешествия туда уверенно растет. Интересуют россиян и другие азиатские страны: рядом в рейтинге расположились Южная Корея (1,7%) и Япония (1,4%), привлекающие колоритом и необычной культурой, а последнее место занял Вьетнам (1,0%), предлагающий также пляжный отдых. Кроме того, в топ попали традиционно популярные у россиян Азербайджан (1,3%), Греция (1,2%) и Мальдивы (1,1%) — все три страны путешественники летом выбирают за теплое море.
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