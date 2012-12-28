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В России
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сегодня, 14:17
Исчезновение лекарств от коронавируса в аптеках РФ назвали некритичным
аптеках закончилось противовирусное лекарство фавипиравир, которое Минздрав использовал для лечения COVID-19 в разгар пандемии.
В российских аптеках в продаже нет противовирусного препарат с международным непатентованным наименованием (МНН) фавипиравир. В частности, по состоянию на 13 марта соответствующие лекарства (бренды «Авифавир», «Арепливир», «Коронавир», «Фавипиравир») отсутствовали практически во всех из 2,4 тыс. московских аптек, подключенных к онлайн-агрегатору «Мегаптека», - передает РБК.
Аналогичная ситуация в Санкт-Петербурге, где фавипиравира не было ни в одной из подключенных к сервису 1,3 тыс. аптек, Новосибирске (440 аптек), Ижевске (248 аптек), Саратове (293), Самаре (332), Краснодаре (201), а также в Воронеже, где к сервису подключены 443 аптеки.
В пресс-службе ГК «Асна» (по данным аналитической компании DSM Group, объединяет более 17,5 тыс. аптек) подтвердили, что в настоящее время фавипиравира нет в прайсах поставщиков. По данным Росздравнадзора, последний раз препарат вводился в оборот в марте этого года, но размер партий там не уточняется.
«[Фавипиравир] — это препарат, который является прямым противовирусным препаратом. То есть он действует непосредственно на вирус. Сейчас он пропал, он особенно сейчас не нужен, потому что у нас сейчас эпидемии коронавируса нет. И лучшее средство защиты от коронавируса в будущем — это вакцинация. Собственно, не стоит переживать за исчезновение его из аптек. Некритично», - заявил вирусолог.
Российские фармкомпании при необходимости могут возобновить выпуск фавипиравира. Так в Минпромторге прокомментировали информацию об исчезновении лекарств с этим действующим веществом из аптек. Производство могут организовать в кратчайшие сроки при возникновении потребности со стороны системы здравоохранения, заявили в пресс-службе министерства.
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