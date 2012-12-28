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В России
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38 минут назад
ЦБ РФ ожидает пик годовой инфляции в РФ во втором квартале 2024 года
Максимальные показатели годовой инфляции в России могут проявиться во втором квартале 2024 года.
По его словам, пик годовой инфляции в РФ ожидается во втором квартале этого года, - передает ТАСС.
"Что касается возможных максимумов годовой инфляции, то мы предполагаем, что они могут случиться во втором квартале этого года", - сказал Ганган.
"Это произойдет в силу эффектов базы, потому что весной прошлого года месячные показатели были достаточно низкие, поэтому год к году инфляция может быть чуть выше текущей", — пояснил Ганган на коммуникационной сессии "Актуальные вопросы ДКП Банка России".
В целом же, по его словам, текущие инфляционные тенденции соответствуют базовому прогнозу, который ЦБ заложил на этот год.
Представитель ЦБ отметил, что показатель годовой инфляции в условиях волатильности "бывает не очень показателен". Сейчас можно констатировать, сказал он, что текущие темпы роста цен прошли свой максимум, который наблюдался осенью, и замедлились, но все еще выше целевого показателя.
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