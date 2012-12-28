Липецкая вечЁрка: воздушная тревога, помощь пострадавшей в ДТП девочке и спасенное сграффито
«Электробус и автобусы для частного сектора»: в мэрии рассказали, как будет работать транспорт в дни выборов
«Как вора — освободить! Но как похитившего меня человека, грабителя и разбойника — посадить!»
На выборах президента жителям Липецка предлагают проголосовать и за объекты благоустройства
В России
51
сегодня, 12:50
Губернатор Курской области сообщил о попытках атак украинских диверсантов
ДРГ попытались прорваться в районе поселка Тёткино Курской области еще ночью.
По его словам, в реальном бою у врага ничего не выходит, а в информационной борьбе отпор им должен дать каждый из нас. Он также призвал игнорировать угрозы и вбросы ЦИПсО и не распространять непроверенную информацию.
Ранее глава региона сообщил, что 14 марта со стороны Украины были обстреляны поселок Тёткино Глушковского района и село Пригородняя Слободка Рыльского района. Никто из жителей не пострадал.
В Пригородней Слободке произошло возгорание на одном из объектов инфраструктуры. В настоящее время пожар потушен.
Также в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.
0
0
0
0
0
Комментарии