Крупнейшие производители пива в апреле могут повысить цены на 8—15%

Крупнейшие производители пива и безалкогольных напитков в России информировали ретейлеров о предстоящем повышении цен на свою продукцию. Стоимость пива российских и лицензионных марок увеличится до 12%, но подорожают и другие напитки.