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В России
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21 минуту назад
Крупнейшие производители пива в апреле могут повысить цены на 8—15%
Крупнейшие производители пива и безалкогольных напитков в России информировали ретейлеров о предстоящем повышении цен на свою продукцию. Стоимость пива российских и лицензионных марок увеличится до 12%, но подорожают и другие напитки.
Закупочные цены вырастут у всех ведущих игроков, - сообщил один из источников. Производители пива повышают стоимость уже второй раз за полгода.
Сами пивоваренные компании объясняют повышение цен инфляцией. Выросли цены на упаковку: бутылки подорожали на 8%, а банки и вовсе на 22%. Также значительно дороже стала логистика (+40%). Кроме того, начиная с 2024 года в РФ увеличился акциз на пиво — с 25 до 26 рублей за литр. А с 15 января 2024 года завершилось введение обязательной маркировки пива во всех видах потребительской упаковки, а также транспортной упаковки (кеги).
"Данным повышением отпускных цен компании компенсирует возросшие затраты только частично", — заявили в "Балтике".
О повышении цен с 1 марта заявили "Объединенные пивоварни — холдинг" (ОПХ, ранее — "Объединенные пивоварни Хейнекен"). В письме сетям точный процент подорожания пива не указан, но, по словам получивших его ретейлеров, стоимость должна увеличиться примерно на 10%, но не на все позиции.
В качестве причин компания указывает рост тарифов на транспортные услуги автомобильного и железнодорожного транспорта, а также электроэнергию, воду и газ, увеличение валютной составляющей «ввиду ослабления рубля». Затраты на ремонт и обслуживание повысились в связи с удорожанием логистики запасных частей и услуг подрядных организаций. "ОПХ" продолжает оптимизировать расходы и частично компенсирует рост себестоимости из собственной прибыли, говорит производитель. Также компания обещает продолжить промоактивность, чтобы "цены оставались конкурентными".
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