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сегодня, 11:26

В «Роскачестве» назвали способы сэкономить на коммунальных услугах

Установка счетчиков воды поможет сэкономить на оплате ЖКУ. Эксперты отмечают, что счетчики позволяют оплачивать реальное потребление воды и контролировать ежемесячные расходы.

Установка счетчиков воды поможет сэкономить на оплате ЖКУ. Этот и другие способы снизить траты на коммунальные услуги назвали в Центре финансовой экспертизы Роскачества.

По словам экспертов, счетчики на воду позволяют не только платить за реальный расход воды, но и контролировать ее ежемесячный расход. Другой совет, который дали специалисты, — проверить и привести в порядок сантехнику и оборудование водоснабжения: подтекающий кран будет дополнительно "тратить" примерно 720 литров воды в месяц, а подтекающий бачок унитаза — приблизительно 60 тысяч литров. Устранить проблему с капающим краном удастся, если установить современные кран-буксы с металлокерамическими элементами вместо резиновых прокладок, а уменьшить расходы воды в два раза поможет использование качественных рычажных смесителей с аэратором, так как в этом случае отпадет необходимость каждый раз настраивать ее температуру, - добавили эксперты.

Для экономии средств специалисты также призвали принимать душ вместо ванной — это поможет снизить расход воды в 5-7 раз. Помимо этого, сберечь до 200 литров воды в неделю и, как следствие, заплатить меньше получится, если закрывать кран во время чистки зубов и бритья. В Роскачестве также отметили, что дополнительно сэкономить удастся, если почаще использовать холодную воду вместо горячей, поскольку первая стоит дешевле, - пишет "Российская газета".
экономика
коммуналка
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