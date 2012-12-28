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В России
20
20 минут назад

На складах в РФ заканчиваются легковые китайские авто

На складах в России заканчиваются легковые китайские автомобили.

Проблема переизбытка складов китайских машин в РФ почти разрешилась: объемы стока пошли на спад, - пишет "Ъ".

Объем запасов легковых автомобилей китайских брендов на складах в РФ на конец февраля превысил 94 тыс. штук, - подсчитал "Газпромбанк Лизинг". В расчет брался топ-16 китайских марок, на которые в 2023 году пришлось 49% всех проданных в РФ автомобилей и 90% объема новых машин, ввезенных из КНР. В компании отмечают, что объем стоков, исходя из темпов продаж 2023 года, составляет два-три месяца реализации.

Сток сформировался из машин, заказанных к поставкам еще осенью — до момента снижения спроса из-за повышения ставки ЦБ и увеличения стоимости финансирования. Импортеры и дилеры были вынуждены избавляться от складских запасов, снижая стоимость за счет разных мер, - подчеркивают в "Газпромбанк Лизинге": речь как о прямых скидках, так и субсидиях на программы лизинга и кредитования. К марту такая политика привела к снижению объемов стока, -отмечают в лизингодателе: "Ситуация выравнивается".

"Ситуация со складами действительно улучшается, сейчас их объемы более или менее взвешенные",— говорит директор департамента продаж новых автомобилей "Рольфа" Николай Иванов. Он объясняет, что ситуация изменилась в том числе потому, что дистрибуторы понимают положение дел в дилерском бизнесе, который "уже долгое время существует в минусе по чистой прибыли, и всем понятно, что финансирование складов съедает весь доход». «Многие дистрибуторы услышали эту боль и перестали отгружать, пока рынок не нормализуется",— поясняет он.

Одновременно китайский Новый год привел к сокращению поставок, - уточняет Иванов. Он полагает, что отказ от акций и скидок произойдет в ближайшее время.

Параллельный импорт начнет дорожать (речь идет о новых правилах ввоза из ЕАЭС с 1 апреля), - поясняет Иванов, на что отреагируют сначала цены на подержанные машины, а затем и дистрибуторы новых автомобилей. "Будет не рост цен, а сократится объем скидок. Мы уже видим такой тренд по некоторым моделям",— считает Николай Иванов.

"Склады дилерских центров китайских брендов пока еще переполнены, так как автоконцерны продолжают поставлять модели, выпущенные в 2023 году",— заявил руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин. Он полагает, что скидки и спецпредложения продлятся до конца марта.

Обратная ситуация со складами в сегментах грузовых автомобилей и дорожно-строительной и спецтехники, - отмечают в "Газпромбанк Лизинге": их объем продолжил расти и в марте из-за опасений повышения утильсбора.

На конец февраля объем склада китайских грузовых брендов, на которые пришлось 63% рынка и 95% импорта в 2023 году, составил 20,4 тыс. машин. По спецтехнике склад достиг 9,1 тыс. единиц (по маркам, на которые пришлось 73% в продажах и 83% импорта из Китая в 2023 году). Здесь также есть программы поддержки от импортеров и дилеров, констатируют в "Газпромбанк Лизинге", однако общая тенденция — рост объема ввоза.

В Минпромторге рассказали, что на сегодня индексация сбора на автомобили и спецтехнику не рассматривается, добавив, что следят за ситуацией на рынке, в том числе по динамике импорта.
экономика
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