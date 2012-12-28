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56 минут назад

При обстреле Белгородской области погиб 1 и пострадали трое человек

Над Белгородом и Белгородским районом система ПВО утром 14 марта сбила восемь воздушных целей на подлете к городу.

Водитель погиб в результате обстрела Белгорода и Белгородского района. Три человека пострадали, - сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Телеграм-канале.

"По предварительным данным, в результате прилета в легковой автомобиль погиб водитель. Также на линию скорой помощи поступило обращение о 2 пострадавших женщинах и одном мужчине", - заявил глава региона, отметив, что бригады скорой помощи выехали на место происшествия.

В Белгороде есть повреждение в двух частных домовладениях и на территории одного из учреждений здравоохранения - пробита кровля и повреждены 5 и 6 этаж здания. Также поврежден один легковой автомобиль.

Также сообщается, что в Прохоровском районе атаке ВСУ с помощью двух БПЛА самолетного типа подвергся поселок Прохоровка – беспилотники противника совершили падение с последующей детонацией. В результате первого взрыва загорелась кровля частного дома, также выбиты окна и посечен фасад. Пострадавших нет, в доме никто не проживал. Пожарные расчеты уже прибыли на место для ликвидации последствий. Второй беспилотник сдетонировал рядом с этим же домом, взрывной волной поврежден соседний частный жилой дом - посечены фасад и забор. Никто не пострадал. На месте работают оперативные службы.
беспилотники
атака
Белгород
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