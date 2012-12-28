В Липецкой области ухудшилась эпидемиологическая ситуация по листериозу и геморрагической лихорадке
Липецкая вечЁрка: воздушная тревога, помощь пострадавшей в ДТП девочке и спасенное сграффито
«Как вора — освободить! Но как похитившего меня человека, грабителя и разбойника — посадить!»
«Электробус и автобусы для частного сектора»: в мэрии рассказали, как будет работать транспорт в дни выборов
Сегодня в Липецке: День православной книги, новый танцевальный спектакль и поймать чёрного кредитора
В России
43
56 минут назад
При обстреле Белгородской области погиб 1 и пострадали трое человек
Над Белгородом и Белгородским районом система ПВО утром 14 марта сбила восемь воздушных целей на подлете к городу.
"По предварительным данным, в результате прилета в легковой автомобиль погиб водитель. Также на линию скорой помощи поступило обращение о 2 пострадавших женщинах и одном мужчине", - заявил глава региона, отметив, что бригады скорой помощи выехали на место происшествия.
В Белгороде есть повреждение в двух частных домовладениях и на территории одного из учреждений здравоохранения - пробита кровля и повреждены 5 и 6 этаж здания. Также поврежден один легковой автомобиль.
Также сообщается, что в Прохоровском районе атаке ВСУ с помощью двух БПЛА самолетного типа подвергся поселок Прохоровка – беспилотники противника совершили падение с последующей детонацией. В результате первого взрыва загорелась кровля частного дома, также выбиты окна и посечен фасад. Пострадавших нет, в доме никто не проживал. Пожарные расчеты уже прибыли на место для ликвидации последствий. Второй беспилотник сдетонировал рядом с этим же домом, взрывной волной поврежден соседний частный жилой дом - посечены фасад и забор. Никто не пострадал. На месте работают оперативные службы.
0
0
0
0
0
Комментарии