Дубай теперь «не модно»

Именно таким заголовком хотелось бы обозначить тренд, который складывается в последнее время в Черноземье. Казалось бы, что общего может быть у Липецка и Дубая? Ответ - бизнес.

Мы решили разобраться, может ли бизнес в Липецке быть не менее привлекательным, чем инвестирование в самый известный город востока?

Мы обратились за мнением к крупному девелоперу, который уже взялся за реализацию реконструкции известного объекта по улице Неделина — группе компаний «Ремстройсервис». Знаковый проект, который уже поменял вектор предпочтения многих инвесторов: отельный комплекс с гарантированной доходностью «Stork Hotels».







Будущий отельный комплекс уже стал эксклюзивным предложением на рынке недвижимости за счёт доходных апартаментов. То есть каждый желающий может стать совладельцем уникального бизнес-проекта — на данный момент лоты приобретения доступны от 4 500 000 рублей.



То есть сегодня вы можете стать совладельцем бизнеса и иметь отличную возможность получать доход, допустим, на пенсии.



Скажем сразу, что на покупку апартаментов в этом проекте действуют ипотечные программы и рассрочка!



Проект включает в себя 406 номеров и апартаментов с дизайнерской отделкой, мебелью и техникой для собственного проживания или для сдачи в аренду через управляющую компанию.

В комплексе «Stork Hotels» предусмотрено создание развитой инфраструктуры по принципу «город в городе». Общая площадь инфраструктуры составит 7 тыс. кв. метров, в нее включены: торговая галерея, рестораны и кафе, бассейн, фитнес клуб и SPA, зона лобби, современные конференц-залы и подземная автопарковка с возможностью зарядки электрокаров.



Более подробную информации об инвестировании, приобретении коммерческой недвижимости или помещений для собственного бизнеса Вы можете узнать в отделе продаж: +7 (4742) 51-63-93 и на сайте stork-hotels.ru



Реализовать проект группа компаний «Ремстройсервис» нацелена в 2025 году.

В этом ключе стоит отметить, что отличительной чертой застройщика является систематическая сдача объектов в срок. А это значит, что Ваши инвестиции начнут работать уже в ближайшем будущем.







Для желающих регулярно жить в роскошном комплексе тоже есть хорошие новости. В проекте предусмотрены квартиры с отделкой под ключ и варианты «white box» для личного проживания и пользования.



С возведения Stork Hotels у Липецка появляется шанс отодвинуть на второй план известную башню ОАЭ.



Кстати, про медиа поле.

У отельного комплекса Stork hotels действует телеграмм-канал , где рассказывается об инвестициях, способах приобретения, методах распределения доходов между инвесторами и публикуется эстетичный контент интерьера для визуализации.



Можете подписаться, чтобы более углублённо изучать тему финансирования.







Почему это «сработает»?

• Регион занимает 3 место по объёму сельского хозяйства в ЦФО

• Липецкая область входит в десятку субъектов РФ с высоким уровнем инвестиционной привлекательности

• Регион входит в ТОП 2 в РФ по прямым иностранным инвестициям



Поэтому стоит вспомнить слова Главы региона Игоря Георгиевича Артамонова о том, что Липецкая область находится на стадии развития, поэтому интересна инвесторам, туристам, молодым специалистам и опытным работникам.



«Липецкая область входит в топ-10 направлений для внутреннего туризма и с каждым годом регион становится все лучше. У нас есть достопримечательности, признанные одними из лучших, интереснейших и запоминающихся в стране», – рассказал губернатор.



Это говорит о том, что регион растёт финансово, нравственно и эстетически, поэтому красивый, премиальный проект станет центром притяжения всех, кто идёт в ногу со временем.



Теперь в Липецке Вы можете реализовать дополнительный или основной пассивный доход благодаря тому, что в нашем регионе работают девелоперы, которые строят проекты различных форматов: +7 (4742) 51-63-93



Больше о проекте и застройщике – Вконтакте

Сайт проекта - stork-hotels.ru





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