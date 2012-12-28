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25
5 минут назад

Дубай теперь «не модно»

Именно таким заголовком хотелось бы обозначить тренд, который складывается в последнее время в Черноземье. Казалось бы, что общего может быть у Липецка и Дубая? Ответ - бизнес.

Мы решили разобраться, может ли бизнес в Липецке быть не менее привлекательным, чем инвестирование в самый известный город востока?
Мы обратились за мнением к крупному девелоперу, который уже взялся за реализацию реконструкции известного объекта по улице Неделина — группе компаний «Ремстройсервис». Знаковый проект, который уже поменял вектор предпочтения многих инвесторов: отельный комплекс с гарантированной доходностью «Stork Hotels».

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Будущий отельный комплекс уже стал эксклюзивным предложением на рынке недвижимости за счёт доходных апартаментов. То есть каждый желающий может стать совладельцем уникального бизнес-проекта — на данный момент лоты приобретения доступны от 4 500 000 рублей.

То есть сегодня вы можете стать совладельцем бизнеса и иметь отличную возможность получать доход, допустим, на пенсии. 

Скажем сразу, что на покупку апартаментов в этом проекте действуют ипотечные программы и рассрочка!

Проект включает в себя 406 номеров и апартаментов с дизайнерской отделкой, мебелью и техникой для собственного проживания или для сдачи в аренду через управляющую компанию.
В комплексе «Stork Hotels» предусмотрено создание развитой инфраструктуры по принципу «город в городе». Общая площадь инфраструктуры составит 7 тыс. кв. метров, в нее включены: торговая галерея, рестораны и кафе, бассейн, фитнес клуб и SPA, зона лобби, современные конференц-залы и подземная автопарковка с возможностью зарядки электрокаров.

Более подробную информации об инвестировании, приобретении коммерческой недвижимости или помещений для собственного бизнеса Вы можете узнать в отделе продаж: +7 (4742) 51-63-93 и на сайте stork-hotels.ru

Реализовать проект группа компаний «Ремстройсервис» нацелена в 2025 году. 
В этом ключе стоит отметить, что отличительной чертой застройщика является систематическая сдача объектов в срок. А это значит, что Ваши инвестиции начнут работать уже в ближайшем будущем.

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Для желающих регулярно жить в роскошном комплексе тоже есть хорошие новости. В проекте предусмотрены квартиры с отделкой под ключ и варианты «white box» для личного проживания и пользования. 

С возведения Stork Hotels у Липецка появляется шанс отодвинуть на второй план известную башню ОАЭ.

Кстати, про медиа поле. 
У отельного комплекса Stork hotels действует  телеграмм-канал, где рассказывается об инвестициях, способах приобретения, методах распределения доходов между инвесторами и публикуется эстетичный контент интерьера для визуализации.

Можете подписаться, чтобы более углублённо изучать тему финансирования. 

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Почему это «сработает»?
• Регион занимает 3 место по объёму сельского хозяйства в ЦФО
• Липецкая область входит в десятку субъектов РФ с высоким уровнем инвестиционной привлекательности
• Регион входит в ТОП 2 в РФ по прямым иностранным инвестициям

Поэтому стоит вспомнить слова Главы региона Игоря Георгиевича Артамонова о том, что Липецкая область находится на стадии развития, поэтому интересна инвесторам, туристам, молодым специалистам и опытным работникам. 

«Липецкая область входит в топ-10 направлений для внутреннего туризма и с каждым годом регион становится все лучше. У нас есть достопримечательности, признанные одними из лучших, интереснейших и запоминающихся в стране», – рассказал губернатор.

Это говорит о том, что регион растёт финансово, нравственно и эстетически, поэтому красивый, премиальный проект станет центром притяжения всех, кто идёт в ногу со временем.

Теперь в Липецке Вы можете реализовать дополнительный или основной пассивный доход благодаря тому, что в нашем регионе работают девелоперы, которые строят проекты различных форматов: +7 (4742) 51-63-93

Больше о проекте и застройщике –  Вконтакте
Сайт проекта - stork-hotels.ru


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Рассрочку предоставляет ООО СЗ «ОСНОВА».

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