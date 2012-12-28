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56 минут назад

В Петербурге представили первую модель нового кроссовера от Xcite

Старт продаж нового кроссовера от Xcite запланирован на весну 2024 года, тогда же станет известна и цена автомобиля.

"Автозавод Санкт-Петербург" представил первую собственную разработку - автомобиль Xcite X-Cross7, он оснащен бензиновым двигателем с мощностью 147 л.с., крутящий момент составляет 210 Нм, - передает ТАСС.

Как отмечается в сообщении предприятия, модель представляет собой среднеразмерный кроссовер, способный разогнаться с места до 100 км/ч за 9,8 секунд. Максимальная скорость внедорожника - 186 км/ч.

В пресс-службе автозавода уточнили, что старт продаж автомобиля намечен на апрель, тогда же будет известна его стоимость.

В январе сообщалось, что завод, приобретенный годом ранее "Автовазом", однако вернувшийся под контроль государства в феврале этого года, выпустил первую партию из нескольких тысяч автомобилей, ведется накопление складского запаса, чтобы начать продажи весной 2024 года.

Генеральный директор автозавода Иван Миронов отметил, что автомобиль будет выпускаться в шести цветах, и уточнил, что начало продаж запланировано на конец апреля - начало мая 2024 года.

Согласно среднесрочному плану развития предприятия, планировалось запустить производство ряда моделей в тесном сотрудничестве с международными партнерами.

Xcite - это первый собственный проект в новой истории автомобильного завода. Название бренда происходит от английского "to excite", что переводится, как "волновать", "будоражить". Эмблема Xcite выполнена в виде латинской буквы "X", размещенной в овале.
автомобиль
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