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В России
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56 минут назад
В Петербурге представили первую модель нового кроссовера от Xcite
Старт продаж нового кроссовера от Xcite запланирован на весну 2024 года, тогда же станет известна и цена автомобиля.
Как отмечается в сообщении предприятия, модель представляет собой среднеразмерный кроссовер, способный разогнаться с места до 100 км/ч за 9,8 секунд. Максимальная скорость внедорожника - 186 км/ч.
В пресс-службе автозавода уточнили, что старт продаж автомобиля намечен на апрель, тогда же будет известна его стоимость.
В январе сообщалось, что завод, приобретенный годом ранее "Автовазом", однако вернувшийся под контроль государства в феврале этого года, выпустил первую партию из нескольких тысяч автомобилей, ведется накопление складского запаса, чтобы начать продажи весной 2024 года.
Генеральный директор автозавода Иван Миронов отметил, что автомобиль будет выпускаться в шести цветах, и уточнил, что начало продаж запланировано на конец апреля - начало мая 2024 года.
Согласно среднесрочному плану развития предприятия, планировалось запустить производство ряда моделей в тесном сотрудничестве с международными партнерами.
Xcite - это первый собственный проект в новой истории автомобильного завода. Название бренда происходит от английского "to excite", что переводится, как "волновать", "будоражить". Эмблема Xcite выполнена в виде латинской буквы "X", размещенной в овале.
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