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В России
6
5 минут назад

Губернатор Ростовской области сообщил о приостановке НПЗ после атаки дронов

На нефтезавод неподалеку от Ростова-на-Дону упали беспилотники, которые были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, работа остановлена.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в своем официальном Телеграм-канале, что 13 марта утром дежурными системами радиоэлектронной борьбы на подлете к Новошахтинску было уничтожено 3 БПЛА.

По уточнённой информации, в результате работы дежурных систем РЭБ БПЛА упали на территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов. Погибших и раненых нет. Технологические объекты предприятия остановлены. Последствия уточняются, - сообщил позднее глава региона.

Новошахтинский завод нефтепродуктов — крупнейший поставщик нефтепродуктов на юге России и единственный НПЗ в Ростовской области. Его полная мощность — 5,6 млн тонн. Завод расположен в 100 км от Ростова-на-Дону и производит бензин, мазут, судовое, дизельное и печное топливо.

Атаке 13 марта подверглись еще два нефтезавода в других регионах России. На НПЗ в Рязанской области начался пожар, несколько человек пострадали. В Ленинградской области дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод "Кинеф", он работает в штатном режиме.
беспилотники
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