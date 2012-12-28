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48 минут назад

Губернатор Воронежской области сообщил об уничтожении более 40 беспилотников

Пострадавших и значительных повреждений нет. Угроза воздушного нападения сохраняется.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что за ночь на территории региона средствами ПВО было обнаружено и уничтожено более 40 воздушных целей.

Дежурными средствами ПВО и системами РЭБ на территории Воронежской области за последние сутки обнаружены и уничтожены более 40 воздушных целей, - говорится в Телеграм-канале главы региона.

По оперативной информации, пострадавших и значительных повреждений нет.

Согласно оперативным данным с мест падения остатков сбитых объектов, в ряде муниципалитетов есть незначительные повреждения инфраструктуры и жилья.

Так, в Бутурлиновском районе поврежден частный дом и трансформаторная подстанция, а в Советском районе Воронежа частично разрушена кровля магазина. Пострадавших нет.

Все службы уже на местах, помощь с восстановлением окажем в полном объёме и в самые короткие сроки.

Режим авиационной опасности в регионе сохраняется.

Вместе с этим Гусев поблагодарил военных за их работу.
беспилотники
атака
Воронеж
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