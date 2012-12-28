Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецке объявлена опасность атаки БПЛА
Общество
Губернатор: прилеты беспилотников возможны в Липецке и Липецком районе
Общество
До Липецкой области БПЛА не долетели
Общество
Объявлен отбой воздушной тревоги
Общество
Как 15-летний стипендиат областной премии сломал челюсть рыбаку и попал под уголовное дело
Происшествия
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Каждый четвертый ученик Липецка не желает обедать в школе
Общество
54-летний липчанин избил жену до полусмерти из-за воспитания дочери
Происшествия
Липецкая вечЁрка: 1 000 рублей за проезд, двойное убийство и рецепты блинов
Общество
К оплате за проезд в 1000 рублей привело тестирование обновленного программного обеспечения
Общество
Читать все
Объявлен отбой воздушной тревоги
Общество
До Липецкой области БПЛА не долетели
Общество
Менеджер торговой сети тратил на букмекеров выручку из магазинов
Происшествия
Сбитая пьяной женщиной-водителем девятиклассница переведена в обычную палату
Происшествия
Шестеро закладчиков получили от 8 лет 6 месяцев до 9 лет 2 месяцев лишения свободы
Происшествия
Почти на 30 прудах пробурены сотни лунок и прорублены десятки майн для спасения рыбы
Общество
В Липецкой области ухудшилась эпидемиологическая ситуация по листериозу и геморрагической лихорадке
Здоровье
«Лед тронулся. Сграффито возвращается!»
Общество
Воспитанник школы-интерната арестован по подозрению в краже ноутбука и планшета
Происшествия
Резидента ОЭЗ «Липецк» оштрафовали на 5 миллионов рублей
Экономика
Читать все
В России
62
сегодня, 13:50

В Росимуществе заявили о сокращении вдвое дивидендов от госкомпаний в бюджет

В 2023 году государство получило 339 млрд рублей дивидендов от госкомпаний, сообщило Росимущество. Это в два раза меньше, чем в 2022 году, и соответствует уровню 2021 года.

Объем дивидендов, поступивших в федеральный бюджет в 2023 году от госкомпаний, где акционером является Росимущество, составил 339 млрд рублей, - заявил глава Росимущества Вадим Яковенко на расширенной коллегии ведомства. Эта сумма в два раза меньше результата 2022 года (753 млрд рублей) и равняется сумме, полученной в 2021 году, - передает РБК.

В топ-5 крупнейших плательщиков вошли нефтегазовые компании "Транснефть", "Роснефтегаз", "Каспийский трубопроводный консорциум (КТК-Р)", а также компании "РусГидро" и АЛРОСА. Дивиденды от Сбербанка не учитываются, поскольку его контрольный пакет принадлежит Фонду национального благосостояния (ФНБ; получил в 2023 году на акции Сбербанка рекордные 282,5 млрд рублей).

Более чем двукратная разница в размере дивидендных выплат в бюджет по сравнению с 2022 годом объясняется тем, что в прошлом году выплачивались дивиденды за "санкционный" 2022 год. Например, "Газпром", который по итогам 2021 года был крупнейшим плательщиком дивидендов в бюджет, за 2022 год дивиденды не платил. Соответственно, в 2022 году в бюджет поступали дивиденды за "восстановительный" 2021 год, поэтому они были значительными.

При этом план поступлений от дивидендных выплат на 2023 год недовыполнен на 104 млрд рублей, - следует из материалов коллегии. Отмечается, что планировалось получить 442,4 млрд рублей при фактических поступлениях в 338,8 млрд. В частности, от "Газпрома" по прогнозу должно было поступить 121,3 млрд рублей.

Доходы от дивидендов госкомпаний составили большую часть доходов от управления федеральным имуществом. Всего Росимущество принесло федеральному бюджету 398 млрд руб. Из остальных источников доходов 29 млрд рублей составили средства от приватизации госимущества. Среди крупнейших продаж — "Кучуксульфат" в Алтайском крае (сумма сделки — 10,3 млрд руб.) и оператор многофункционального морского перегрузочного комплекса "Феникс" в Санкт-Петербурге (10,9 млрд рублей).
экономика
дивиденды
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
А знаете ли вы
Знаете ли вы, как отмечали 8 Марта в Липецке 100 лет назад
Общество
Территория ЛТЗ включена в состав особой экономической зоны
Культура
Режиссёр из Ярославля поставил «Женитьбу Фигаро» в Липецке
Общество
Мэрия готова заплатить 110 миллионов рублей на строительство дороги в «Европейском»
Общество
Стало известно, кто проведет археологические изыскания на горбатом мосту
Общество
Учебный корпус Липецкой авиашколы признан объектом культурного наследия
Общество
Рядом с Центральным рынком и рынком «Спутник» могут построить жилой комплекс?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru