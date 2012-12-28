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сегодня, 13:50
В Росимуществе заявили о сокращении вдвое дивидендов от госкомпаний в бюджет
В 2023 году государство получило 339 млрд рублей дивидендов от госкомпаний, сообщило Росимущество. Это в два раза меньше, чем в 2022 году, и соответствует уровню 2021 года.
В топ-5 крупнейших плательщиков вошли нефтегазовые компании "Транснефть", "Роснефтегаз", "Каспийский трубопроводный консорциум (КТК-Р)", а также компании "РусГидро" и АЛРОСА. Дивиденды от Сбербанка не учитываются, поскольку его контрольный пакет принадлежит Фонду национального благосостояния (ФНБ; получил в 2023 году на акции Сбербанка рекордные 282,5 млрд рублей).
Более чем двукратная разница в размере дивидендных выплат в бюджет по сравнению с 2022 годом объясняется тем, что в прошлом году выплачивались дивиденды за "санкционный" 2022 год. Например, "Газпром", который по итогам 2021 года был крупнейшим плательщиком дивидендов в бюджет, за 2022 год дивиденды не платил. Соответственно, в 2022 году в бюджет поступали дивиденды за "восстановительный" 2021 год, поэтому они были значительными.
При этом план поступлений от дивидендных выплат на 2023 год недовыполнен на 104 млрд рублей, - следует из материалов коллегии. Отмечается, что планировалось получить 442,4 млрд рублей при фактических поступлениях в 338,8 млрд. В частности, от "Газпрома" по прогнозу должно было поступить 121,3 млрд рублей.
Доходы от дивидендов госкомпаний составили большую часть доходов от управления федеральным имуществом. Всего Росимущество принесло федеральному бюджету 398 млрд руб. Из остальных источников доходов 29 млрд рублей составили средства от приватизации госимущества. Среди крупнейших продаж — "Кучуксульфат" в Алтайском крае (сумма сделки — 10,3 млрд руб.) и оператор многофункционального морского перегрузочного комплекса "Феникс" в Санкт-Петербурге (10,9 млрд рублей).
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