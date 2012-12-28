В Росимуществе заявили о сокращении вдвое дивидендов от госкомпаний в бюджет

В 2023 году государство получило 339 млрд рублей дивидендов от госкомпаний, сообщило Росимущество. Это в два раза меньше, чем в 2022 году, и соответствует уровню 2021 года.