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В ЦБ думают о сохранении жесткой политики для охлаждения спроса

Повышенный инфляционный фон может сохраняться какое-то время, а процесс дезинфляции может оказаться более растянут во времени при прочих равных условиях.

Сохранение высокого потребительского спроса потребует поддержания жесткой денежно-кредитной политики продолжительное время, - говорится в обзоре "О чем говорят тренды" ЦБ РФ. Регулятор фиксирует адаптацию экономики к высоким номинальным ставкам, отмечая, что замедление кредитования пока не является устойчивым — в частности, рост займов физлиц в январе был сопоставимым с декабрьским на фоне дефицита кадров на рынке труда и роста доходов заемщиков. Опережающие индикаторы указывают на рост потребрасходов и в феврале, - пишет "Ъ".

Даже в условиях высоких кредитных ставок потребительская активность в РФ остается сильной вследствие продолжающегося роста доходов в условиях острой конкуренции за работников, говорится в бюллетене Департамента исследований и прогнозирования ЦБ "О чем говорят тренды". Увеличение потребления и расходов, в свою очередь, продолжает опережать рост сбережений населения. Из этого в ДИП делают вывод, что "процесс дезинфляции может оказаться более растянут во времени при прочих равных условиях" — это потребует сохранения жесткой ДКП продолжительное время и в условиях снижения инфляции (что может выражаться и в снижении ставки).

Влияние высокой ставки на рост экономики пока неоднозначно: в январе—феврале, по данным опережающих индикаторов, он ускорился после некоторого торможения в ноябре—декабре — но статистически достоверно это станет заметно по динамике второго квартала, - ожидают в регуляторе.

Экономика РФ адаптировалась к высоким номинальным ставкам, что раньше наблюдалось только в периоды высокой инфляции, фиксирует регулятор. Среди возможных причин — возросшие инфляционные ожидания, а также сохранение высоких темпов кредитования (на фоне роста доходов заемщиков, ослабления неценовых условий и сохранения льготных программ) и положительного бюджетного импульса. В ЦБ не исключают и повышения потенциального уровня ВВП за счет адаптации компаний к шокам (в частности, повышения эффективности производства в ответ на нехватку кадров).

Динамика кредитования все же замедляется по сравнению с осенними темпами, но тенденция, по оценке ЦБ, пока не является устойчивой — в частности, рост кредитования физлиц в январе был сопоставимым с декабрьским, а рост необеспеченных потребительских кредитов даже ускорился (с 0,8% до 1,3% с очисткой от сезонности). Автокредиты растут на фоне увеличения спроса на автомобили и сохранения льгот, в ипотечном сегменте же — «ощутимое охлаждение» после ужесточения условий по программе льготной ипотеки. Рост корпоративных рублевых кредитов замедлился в январе до 1,3% с 1,7% в декабре (с очисткой от сезонности) — но и это вызвано не только повышением ставок, но и сдвигом части выплат по госконтрактам с конца на начало года, что снизило спрос на оборотные средства.

Приток средств во вклады в то же время остается высоким (2,6% в январе против 2,8% в декабре), а после последнего заседания ЦБ вмененная инфляция (рассчитывается исходя из доходностей ОФЗ) на горизонте четырех лет снизилась с 6,9% до 6,6%, девяти лет — c 7,2% до 6,9%.

В условиях ожидаемого увеличения вклада бюджета в рост денежной массы (с учетом бюджетных проектировок на 2024 год) его замедление должно обеспечить именно торможение роста кредитования до более умеренного уровня, - полагают в ЦБ РФ.
экономика
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