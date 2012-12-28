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В России
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7 минут назад
В Белгороде беспилотник врезался в многоквартирный дом
Все оперативные и аварийные службы работают на местах.
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По его словам, один беспилотник врезался в многоквартирный дом. В результате взрыва пострадавших нет, выбиты окна в нескольких квартирах и повреждены фасад и кровля здания. Также от взрывной волны незначительные повреждения окон есть в двух соседних с МКД образовательных учреждениях.
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Второй БПЛА противника совершил падение в реку. Обошлось без последствий.
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На местах работают оперативные службы.
Ранее глава региона сообщал, что в районе села Серебрянка Новооскольского городского округа системой ПВО были сбиты 2 БПЛА самолетного типа. По предварительной информации, пострадавших нет. В одном частном домовладении горит сарай. Оперативные службы выехали на место.
Губкинский городской округ также подвергся атаке ВСУ с помощью 3 БПЛА самолетного типа. После их падения с последующей детонацией никто не пострадал.
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Первый беспилотник упал в частном секторе в селе Богословка - есть повреждение линии газоснабжения.
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Второй беспилотник упал вне населенного пункта также в районе села Богословка, оперативными службами ведутся поиски обломков.
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Третий БПЛА врезался в дерево в городе Губкине в частном секторе. Различные повреждения зафиксированы в двух домовладениях: выбиты окна, посечены фасады.
В районе села Круглое Красненского района сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи. Временно без света остаются жители сел Круглое и Заломное.
Под обстрел ВСУ попал город Шебекино.
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Часть снарядов легла в промзоне. По предварительной информации, есть один пострадавший - это сотрудник промышленного предприятия. У мужчины контузия и ссадины. Бригадой скорой раненый доставлен в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.
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При повторном обстреле, по предварительной информации, пострадавших нет. Выбиты окна в нескольких квартирах в многоквартирном доме, есть задымление в боксе на территории промышленного предприятия. Также повреждена линия электропередачи. Временно без света остаются абоненты города Шебекино, села Новая Таволжанка и поселка Маслова Пристань.
По состоянию раненых, которые получили ранения за последние два дня: в больницах сейчас из 11 человек остаются пятеро. Самое сложное состояние у мужчины, который вчера в Шебекино получил ранение. Находится сейчас он в реанимации под аппаратом ИВЛ.
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