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В России
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сегодня, 10:49
В РФ хотят запретить рекламу с обещаниями избавить от долгов
Банк России совместно с Генпрокуратурой РФ обсуждают меры по борьбе с недобросовестными консультантами, предлагающими избавить россиян от долгов.
Участники рынка обсуждают с ЦБ и Генпрокуратурой поправки в закон "О рекламе", запрещающие рекламу таких услуг, - рассказал РБК источник в крупной кредитной организации. О намерении кредиторов решить проблему с "раздолжнителями" также сообщил директор департамента по работе с просроченной задолженностью Росбанка Евгений Сеньковский: "Сейчас мы совместно с банковским сообществом пытаемся с этим бороться. У нас есть предложение [поправок] в закон "О рекламе", которые ограничат такого рода рекламные кампании в интернете".
"Банк России, Генеральная прокуратура и другие заинтересованные органы в рамках межведомственной рабочей группы обсуждают комплекс мер по защите граждан от деятельности таких компаний и рекламы соответствующих услуг", — подтвердил представитель ЦБ РФ.
Банк России предупреждал о рисках "раздолжнителей", или "антиколлекторов", еще в 2014 году — регулятор указывал, что такие юридические компании, обещающие гражданам урегулировать долг перед банком или микрофинансовой организацией, зачастую вводят потребителей в заблуждение и нарушают их права.
"В настоящее время оказание юридических услуг гражданам не регулируется специальным законодательством. В этих условиях появляются отдельные компании, предлагающие людям заведомо ложные решения проблем с долгами. Использование их услуг обычно приводит к финансовым потерям", — подтвердил позицию ЦБ его представитель.
Большинство компаний, предлагающих услуги банкротства физических лиц как "панацеи от долгов", действительно действуют недобросовестно, - считает партнер и руководитель практики "банкротство и суды" юридической компании "Меллинг, Войтишкин и партнеры" Павел Новиков: "Суть такого «бизнеса» сводится к тому, чтобы получить незначительное вознаграждение за спектр услуг, который по умолчанию входит в функциональные обязанности управляющих, то есть такие «консультанты» берут у граждан деньги за то, что и так бы сделал любой финансовый управляющий".
Банки пытаются ужесточить требования к рекламе "раздолжнителей" как минимум с 2020 года. "Тенденция предложения услуг "списания долгов", "избавления от долгов", "очищения кредитной истории или кармы" приобретает уже характер эпидемии", — описывает текущую ситуацию источник в крупном банке. По словам Сеньковского, ежемесячно начинают процедуру банкротства клиенты Росбанка с долгами на общую сумму примерно 300 млн рублей, и значительная часть заемщиков идут на этот шаг по рекомендации "раздолжнителей".
Примерно 99% клиентов банкротятся с помощью внешних фирм.
Ежегодно россияне отдают "раздолжнителям" около 50 млрд рублей, - заявила в октябре 2023 года коллекторская компания АБК. По ее данным, стоимость таких услуг сейчас начинается от 15 тыс. рублей, но может достигать и 300 тыс. рублей.
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