После атаки беспилотника на рязанском нефтезаводе начался пожар

Кроме того, 13 марта были перехвачены и уничтожены 11 БПЛА над Белгородской областью, по восемь — над Брянской и Курской, 29 — над Воронежской, один — над Ленинградской