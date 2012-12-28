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46 минут назад
После атаки беспилотника на рязанском нефтезаводе начался пожар
Кроме того, 13 марта были перехвачены и уничтожены 11 БПЛА над Белгородской областью, по восемь — над Брянской и Курской, 29 — над Воронежской, один — над Ленинградской
Глава региона выехал на место происшествия. Там сейчас работают все оперативные службы.
В ЕДДС рассказали, что на предприятии горит установка. Движение в сторону промзоны перекрыли, работники ГИБДД разворачивают личные автомобили, пропуская только машины спецслужб, - пишет "Российская газета".
Минобороны России прокомментировало атаку беспилотников на Рязанскую область. Об этом ведомство сообщило в своем официальном Telegram-канале.
По данным ведомства, средства ПВО сбили один беспилотник.
Помимо этого, перехвачены и уничтожены 11 БПЛА над Белгородской областью, по восемь — над Брянской и Курской, 29 — над Воронежской, один — над Ленинградской.
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