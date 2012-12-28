Избежал пожизненного по обвинению в двойном убийстве, но может сесть на срок от 8 до 20 лет
Депутаты горсовета проголосовали за бесплатный проезд по Липецку в дни президентских выборов
К оплате за проезд в 1000 рублей привело тестирование обновленного программного обеспечения
Как 15-летний стипендиат областной премии сломал челюсть рыбаку и попал под уголовное дело
Три 83-летние пенсионерки передали деньги мошенникам за спасение попавших в ДТП родственников
В России
16
16 минут назад
В России предлагают вдвое увеличить штрафы за плохое состояние дорог
Штрафы за плохие дороги могут увеличить вдвое — такой законопроект с поправками в статью 12.34 КоАП РФ «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог» подготовлен к внесению в Госдуму фракцией ЛДПР.
В связи с этим законопроектом предлагается увеличить сумму штрафов для должностных лиц с 20–30 тыс. рублей до 40–50 тыс., для юрлиц с 200–300 тыс. рублей до 400–600 тыс. В случае, если указанные действия, повлекли вред здоровью потерпевшего, то должностным лицам будет грозить штраф от 100 до 200 тыс. рублей вместо сегодняшних 50-100 тыс. А вот юрлицам придется заплатить от 800 тыс. до 1 млн рублей вместо 400–500 тыс.
0
0
0
0
0
Комментарии