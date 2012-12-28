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В России
16
16 минут назад

В России предлагают вдвое увеличить штрафы за плохое состояние дорог

Штрафы за плохие дороги могут увеличить вдвое — такой законопроект с поправками в статью 12.34 КоАП РФ «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог» подготовлен к внесению в Госдуму фракцией ЛДПР.

В последний раз размер наказания за это правонарушение пересматривался в 2017 году, объясняют авторы в пояснительной записке, сообщают «Известия». Вместе с тем статистика ДТП за девять месяцев 2023 года показала рост количества аварий. В числе их причин депутаты называют плохое состояние дорожных покрытий, их несвоевременный ремонт и ненадлежащее содержание, в особенности в зимний период, когда дополнительными негативными факторами выступают гололедица и сугробы.

В связи с этим законопроектом предлагается увеличить сумму штрафов для должностных лиц с 20–30 тыс. рублей до 40–50 тыс., для юрлиц с 200–300 тыс. рублей до 400–600 тыс. В случае, если указанные действия, повлекли вред здоровью потерпевшего, то должностным лицам будет грозить штраф от 100 до 200 тыс. рублей вместо сегодняшних 50-100 тыс. А вот юрлицам придется заплатить от 800 тыс. до 1 млн рублей вместо 400–500 тыс.
дорожные работы
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