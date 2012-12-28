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32 минуты назад

«Пятёрочка» отправит липчан в отпуск за 500 рублей

В сети магазинов началась новая акция, в которой каждому гарантирован приз, а самые счастливые могут выиграть полмиллиона рублей на поездку к морю.

Задуматься о предстоящем отдыхе можно лучше уже сегодня, тем более торговая сеть «Пятёрочка» как нельзя кстати подоспела с акцией «Отпуск за 500 рублей», в ходе которой жители Липецкой области смогут выиграть ценные подарки, а также главный приз – сертификат на путешествие стоимостью аж 500 тысяч рублей!

Акция стартовала прямо сегодня. Правила простые: нужно продолжать ходить в любимый магазин и совершать покупки с картой лояльности «Х5 Клуб». Каждый чек на сумму от 500 рублей необходимо зарегистрировать на сайте 5ka-otpusk.ru, и всё – вы автоматически становитесь участником розыгрыша приятных призов, среди которых удобный чемодан, рюкзак для путешествий, дорожная сумка и сертификаты на 100 000 и 50 000 рублей. Эти призы будут разыгрываться каждую неделю, количество чеков не ограничено. Работает правило: чем больше покупок, тем выше шансы на приз. Статус розыгрыша можно отслеживать на сайте акции.

В выигрыше останется каждый, даже те, кому хронически не везёт в разные лотереи, всё потому, что «Пятёрочка» позаботилась и о гарантированных призах. При регистрации первого чека каждый (!) участник получит обязательный приз – доступ к сервису «Пакет» на 2 месяца за 1 рубль.

Обладателями главных наград станут два человека – им достанутся сертификаты на путешествие на 200 тысяч и 500 тысяч рублей! Вот кто летом не будет себе ни в чём отказывать и отправится отдыхать с семьёй за счёт ретейлера!

«Пятёрочка» даёт дополнительную возможность всем друзьям стать счастливыми обладателями подарочных карт на покупки в магазинах сети. Для этого необходимо отправить своему другу ссылку на участие, по которой он должен зарегистрироваться и загрузить чек, соответствующий условиям акции. По итогам четыре пары друзей получат по подарочной карте номиналом 4 000 рублей каждый.

Кроме того, «Пятёрочка» предлагает своим гостям дополнительные возможности для получения ценных призов. Достаточно совершить покупку любого товара-партнёра акции и зарегистрировать чек на сайте, чтобы стать участником розыгрышей от партнёров.

Акция «Отпуск за 500» пройдёт с 12 марта по 15 апреля 2024 г. во всех магазинах «Пятёрочка» в 32-х регионах страны: в Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Ульяновской, Нижегородской, Челябинской, Свердловской, Курганской, Оренбургской областях, Краснодарском, Ставропольском и Пермском краях, а также Республиках Адыгея, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия-Алания, Удмуртия, Чувашия, Марий Эл, Мордовия, Башкортостан и Татарстан.

Все подробности об акции, условиях участия, порядке проведения розыгрыша и выдачи призов можно узнать на сайте 5ka-otpusk.ru.

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