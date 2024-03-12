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В России
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2 минуты назад

Тюменские археологи раскрыли возраст погребального комплекса за полярным кругом

Российские археологи из Тюменского государственного университета установили возраст погребального комплекса в Ямало-Ненецком автономном округе.

Российские археологи из Тюменского государственного университета раскрыли возраст захоронения детей за полярным кругом, в Ямало-Ненецком автономном округе. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале "Археология Евразийских степей", функционирование погребального комплекса укладывается во временной интервал со второй четверти XIX по начало XX века.

В 2016 году на территории Мамеевского археологического микрорайона было обнаружено поселение Нум-хибя-сихэри VI.

В ходе раскопок в 2018 году археологи нашли девять могильных сооружений, где захоронены северные селькупы, которые на рубеже XIX—XX веков иногда приплывали в низовья реки Таз, где ловили рыбу.

В ходе дендрологического анализа было отобрано 39 образцов древесины из восьми захоронений Нум-хибя-сихэри VIа, после чего исследователи измеряли ширину древесных колец. Как пишут авторы, даты функционирования памятника Нум-хибя-сихэри VIа ложатся во временной интервал со второй четверти XIX по начало XX века, что дополняет ранее обнаруженные свидетельства появления селькупских рыболовецких хозяйств в низовьях Таза, - пишет Lenta.ru.
археология
наука
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