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В России
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2 минуты назад
Тюменские археологи раскрыли возраст погребального комплекса за полярным кругом
Российские археологи из Тюменского государственного университета установили возраст погребального комплекса в Ямало-Ненецком автономном округе.
В 2016 году на территории Мамеевского археологического микрорайона было обнаружено поселение Нум-хибя-сихэри VI.
В ходе раскопок в 2018 году археологи нашли девять могильных сооружений, где захоронены северные селькупы, которые на рубеже XIX—XX веков иногда приплывали в низовья реки Таз, где ловили рыбу.
В ходе дендрологического анализа было отобрано 39 образцов древесины из восьми захоронений Нум-хибя-сихэри VIа, после чего исследователи измеряли ширину древесных колец. Как пишут авторы, даты функционирования памятника Нум-хибя-сихэри VIа ложатся во временной интервал со второй четверти XIX по начало XX века, что дополняет ранее обнаруженные свидетельства появления селькупских рыболовецких хозяйств в низовьях Таза, - пишет Lenta.ru.
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