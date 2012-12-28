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В России
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45 минут назад
В Белгороде в здание администрации города врезался беспилотник
Есть двое пострадавших.
В результате ЧП есть двое пострадавших: одна женщина получила осколочные ранения, вторая – контузию, - сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем официальном Телеграм-канале.
По его словам, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Также известно, что в результате взрыва в здании выбиты окна, посечен фасад. На месте работают все оперативные службы.
Ранее Гладков также сообщал о трех пострадавших при обстреле Шебекино. Одна из женщин получила осколочные ранения лица и контузию, аналогичные ранения у двух других пострадавших. Кроме того, в Белгороде беспилотник врезался в стену магазина. Пострадавших нет.
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