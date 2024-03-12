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В России
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Правкомиссия одобрила массовые поправки в Налоговый кодекс
Пресс-центр Минфина сообщает о разработке законопроекта поправок в НК РФ.
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила налоговые поправки, в том числе в сфере администрирования, НДФЛ и налога на прибыль организаций, - пишут "Известия".
Также вносятся изменения в части страховых взносов, специальных налоговых режимов, налога на добычу полезных ископаемых.
Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев рассказал, что подготовленный проект направлен на совершенствование законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.
"В том числе предлагается установить срок, по истечении которого документ, направленный налоговым органом в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора ЭДО, считается полученным налогоплательщиком. Также исключается основание для приостановления операций по счетам налогоплательщика в банке в случае неисполнения налогоплательщиком-организацией обязанности по передаче налоговому органу квитанции о приеме в электронной форме требования о представлении документов, требования о представлении пояснений и (или) уведомления о вызове в налоговый орган", — отметил Груздев.
По его словам, для применения пониженных ставок по налогу российскими организациями, осуществляющими деятельность в области информационных технологий, предлагается ограничить круг лиц, входящих в одну группу лиц с той или иной организацией, только российскими.
"В целом предложения позволят сделать более эффективной и справедливой современную налоговую систему. Например, для снижения административной нагрузки на хозяйствующих субъектов предлагается оптимизация количества нулевой налоговой отчетности, которую они обязаны сдавать. Изменения носят многоплановый характер и касаются как вопросов взаимодействия бизнеса с налоговой службой, так и укрепления социальных гарантий гражданам", — подчеркнул Груздев.
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