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В России
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39 минут назад
В Ивановской области при крушении самолёта Ил-76 погибли 15 человек
По предварительным данным, при крушении самолета Ил-76 в Ивановской области погибли 15 человек.
Авария произошла около 13:00 мск, - уточняет ведомство.
По предварительной информации, борт упал на территории кладбища в районе села Богородское, недалеко от аэродрома. Отмечается, что самолет загорелся и наполовину разрушен, - пишет Lenta.ru.
На борту потерпевшего крушение в Ивановской области самолёта Ил-76 находились 15 человек.
В числе погибших восемь членов экипажа и семь пассажиров.
Также сообщалось, что экипаж отвел горящее судно от жилых домов. На место происшествия следуют оперативные службы, сейчас на месте происшествия поднимается сильный дым.
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