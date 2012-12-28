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В России
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сегодня, 12:17

ФАС возбудила дело в отношении авиакомпании S7 из-за цен на билеты

ФАС установила, что S7 продает авиабилеты по разной стоимости в рамках одного подкласса тарифа.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила против авиакомпании S7 ("Сибирь") дело из-за цен на билеты, - сообщает пресс-служба ФАС.

Уточняется, что авиакомпания не исполнила предупреждение службы.

Ранее ведомство установило, что АО "Авиакомпания "Сибирь" в рамках одного подкласса тарифа продает авиабилеты по разной стоимости. При этом различия цены не связаны с оказанием услуг на борту, дополнительными расходами перевозчика или временем до вылета, в которое пассажир приобретает билет.

Кроме того, у авиакомпании и ее группы лиц отсутствует коммерческая (ценовая) политика или иной акт, определяющий в том числе порядок ценообразования.

ФАС России выдала компании предупреждение. Ей необходимо разработать и направить на согласование в службу коммерческую (ценовую) политику. Документ должен предусматривать в том числе расчет и установление платы за перевозку пассажиров на экономически обоснованном уровне и правила определения допустимого уровня отклонения от него.

Перевозчик не исполнил предупреждение ведомства, а также пытался оспорить его законность в суде. Однако Арбитражный суд города Москвы поддержал позицию ФАС России.

Службой принято решение о возбуждении дела в отношении АО "Авиакомпания "Сибирь" в рамках Закона о защите конкуренции.

В случае установления вины авиакомпании грозит штраф в соответствии КоАП РФ.
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