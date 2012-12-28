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сегодня, 11:50

НЛМК организовал региональный форум для педагогов-навигаторов

В Корпоративном университете НЛМК провели форум для педагогов-навигаторов «Создаем настоящее будущее». Учителя со всего региона смогли познакомиться с работой комбината, пообщаться с руководителями и сотрудниками предприятия, узнать о востребованных специальностях.

- Очень впечатлил уровень технологий, масштаб производства. И молодые специалисты подтвердили, что они получают достойную зарплату. Это будет интересно нашим девятиклассникам. Мы с удовольствием продолжим работать с НЛМК, - сказала учитель истории и обществознания в школе поселка Агроном Жанна Солдатова.

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Чтобы помочь старшеклассникам определиться с профессией, НЛМК разработал свои профориентационные программы. В Центре «Стратегия» организованы металлургические смены, а на базе профильных колледжей и центра технического творчества «Новолипецкий» работают программы «Профессиональный старт» и «Про технологии». Это бесплатные дополнительные занятия, которые дают возможность получить дополнительные баллы при поступлении в базовые учебные заведения комбината.

НЛМК входит в Топ-30 лучших работодателей страны. Более 200 выпускников вузов и колледжей ежегодно трудоустраиваются на комбинат. Предприятие заинтересовано в высоком уровне подготовки будущих сотрудников.

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- Как бы не автоматизировали процессы производства, контрольные функции останутся за человеком рабочих профессий. Поэтому спрос на них будет очень востребован. Сегодня мы инвестируем в повышение комфортности рабочих мест и пересматриваем социальную политику. Нам важно, чтобы наши липецкие ребята полюбили рабочие профессии, оставались в нашем городе и работали на НЛМК, - сказала директор по персоналу НЛМК Ольга Коростелева.

С педагогами-навигаторами продолжат работать. Для них организуют экскурсии на комбинат и в базовые учебные заведения компании, также запланированы встречи с руководителями НЛМК и мастер-классы, которые помогут максимально раскрыть потенциал школьников.

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