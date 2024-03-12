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В России
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16 минут назад

Украинские диверсанты пытались прорваться в Белгородскую и Курскую области

Утром 12 марта российские военкоры сообщили о попытке прорыва украинских ДРГ в Белгородскую и Курскую области.

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) попыталась прорваться в Курскую и Белгородскую области утром 12 марта. Бойцы ВСУ проникли на территорию российских регионов на нескольких пикапах, - пишет Lenta.ru.

Несколько вооруженных групп (около 50 человек) пытались прорваться на пикапах при поддержке минометного и артиллерийского огня. Военкор сообщил, что на подходе к границе были выявлены несколько танков противника, которые оказывали огневое воздействие во время попытки штурма. Начался бой, - пишет "Газета.ru".

По информации российских военкоров, на подходе к границе были замечены украинские танки. Они оказывали огневую поддержку при попытке штурма.

Жители Курской области сообщили о стрелковых боях в районе поселка Теткино. В социальных сетях расходится видео со звуками автоматных очередей, снятое, по предварительной информации, вблизи этого населенного пункта.

Позже появилась информация, что во время боев в районе Теткино два человека были ранены. Один из пострадавших — местный житель, личность второго на данный момент не установлена. Там продолжаются бои, работает артиллерия.

Кроме того, ранение получил житель Белгородской области. Он пострадал при падении беспилотника. По неподтвержденным данным, на территории Белгородской области также начались бои с диверсантами.

Ранее утром Минобороны России сообщало об уничтожении беспилотника над территорией Белгородской области.

Ночью и утром 12 марта российские регионы подверглись массовой атаке украинских дронов и ракет. Беспилотники сбивали в Подмосковье и Ленобласти, в Белгородской, Курской, Брянской, Тульской, Воронежской областях. В Орловской области после удара дрона загорелась нефтебаза. Еще один пожар начался на нефтезаводе в Кстове под Нижним Новгородом. На фоне массовой воздушной атаки военкоры сообщили о попытке украинских диверсантов с боем прорваться в Белгородскую и Курскую области.

Российские средства ПВО в ночь на 12 марта перехватили 25 украинских беспилотников над семью регионами, сообщили в Минобороны РФ.

По информации ведомства, два беспилотника перехватили в Московской области, в Ленинградской — один, в Курской — 11, а в Белгородской — семь. Еще два дрона средства ПВО перехватили над Орловской областью, и по одному дрону — в Брянской и Тульской областях.

В Московской области дрон сбили в Раменском городском округе, он летел в сторону Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Власти Ленинградской области сообщили об уничтожении беспилотника в окрестностях города Кириши (около 110 км по прямой до Санкт-Петербурга).

В Курской области, по данным местных властей, уничтожили дроны над Фатежским, Курским, Золотухинским, Солнцевским и Поныровским районами. Объявлялась ракетная опасность, работала ПВО. Последствия на земле уточняются. Губернатор Роман Старовойт поблагодарил «наших парней из ПВО».

В Тульской области от атаки беспилотника разрушений инфраструктуры и пострадавших нет, сообщило министерство по региональной безопасности.

Власти Воронежской области также сообщили об одном сбитом БПЛА. При этом в сводке Минобороны эта область не упоминается. По предварительной информации, последствий на земле нет. Режим опасности от воздушных целей не вводился. «Оперативную ситуацию в регионе держу на контроле», — сообщил губернатор Александр Гусев.

В Орловской и Нижегородской областях из-за атаки беспилотников загорелись нефтебазы. В Орле беспилотник упал на объект топливно-энергетического комплекса, сообщил губернатор Андрей Клычков. Никто не пострадал, но загорелся резервуар с нефтепродуктами. БПЛА также атаковали резервуары с топливом в Нижегородской области, в промзоне города Кстово.

В Белгородской области БПЛА сбросил четыре взрывных устройства, повреждена линия электропередачи. Без электричества остались села Ясные Зори, Черемошное, Лозовое, Устинка, Ровенек, Соловьевка и Петровка, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. На территории всей Белгородской области объявлена ракетная опасность.

Сразу несколько населенных пунктов в Шебекинском городском округе подверглись атаке, заявил глава региона. В Шебекино выбиты окна в двух многоквартирных домах, в Новой Таволжанке повреждена ЛЭП.

По данным Минобороны, помимо беспилотников, ПВО сбила ракету «Точка-У» и восемь снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью.

Утром глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородском районе сбито пять воздушных целей, а в Борисовском — четыре беспилотника. В поселке Борисовка выбило окна в частном доме, повреждено дорожное полотно на школьном стадионе. В селе Дубино выбило окна в частном доме, пострадал фасад и забор, а также сарай в еще одном домовладении.
диверсанты
Белгород
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