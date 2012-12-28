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В России
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сегодня, 10:40
Власти РФ согласовали новые размеры ущерба по экономическим преступлениям
Поправки предлагают увеличить число статей УК РФ, в которые вносятся изменения, а также изменить пороговые значения ущерба по сравнению с вариантом первого чтения.
Документ внесен в апреле 2023 года депутатами фракции "Новые люди" и принят в первом чтении в мае. В нем предлагалось повысить суммы ущербов в некоторых статьях Уголовного кодекса РФ.
Ко второму чтению комитет одобрил поправки, которыми в статье 159 УК РФ (мошенничество) значительным ущербом при мошенничестве, сопряженным с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, предлагается считать ущерб, в сумме составляющей не менее 250 тыс. рублей, крупным размером - стоимость имущества, превышающую 4,5 млн рублей и особо крупным размером - стоимость имущества, превышающую 18 млн рублей. Сейчас значительным ущербом в статье признается ущерб в сумме, составляющей не менее 10 тыс. рублей, крупным размером признается стоимость имущества, превышающая 3 млн рублей, а особо крупным размером - стоимость имущества, превышающая 12 млн рублей.
В статье 171.5 (незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов) предлагается считать крупным размером случаи, когда сумма выданных потребкредитов превышает 3,5 млн рублей. В настоящее время деяния, предусмотренные настоящей статьей, признаются совершенными в крупном размере, если сумма выданных потребительских кредитов превышает 2,25 млн рублей.
Также поправками предлагается внести изменения в статью 180 (незаконное использование средств индивидуализации). В настоящее время по ней крупным ущербом признается ущерб, сумма которого превышает 250 тыс. рублей. Одобренной поправкой предлагается установить, что крупным ущербом будет считаться ущерб, сумма которого превышает 400 тыс. рублей. Кроме того, из статьи предлагается убрать штрафы за незаконное использование предупредительной маркировки в отношении не зарегистрированного в РФ товарного знака или наименования места происхождения товара. В настоящее время за такое деяние, если оно совершено неоднократно или причинило крупный ущерб, предусмотрено наказание в виде штрафа до 120 тыс. рублей, либо обязательные работы на срок до 360 часов или исправительные работы на срок до 1 года.
В примечании к статье 185 (злоупотребления при эмиссии ценных бумаг) предлагается указать, что крупным ущербом, доходом в крупном размере признается ущерб, доход в сумме, превышающей 2,25 млн рублей, в особо крупном размере - 5,5 млн рублей. В настоящее время крупным ущербом и доходом в крупном размере признаются ущерб, доход в сумме, превышающей 1,5 млн рублей, а в особо крупном размере - 3,75 млн рублей.
Также поправками предлагается пересмотреть крупный и особо крупный размер в статье 193.1 о совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов. В настоящее время деяния, предусмотренные настоящей статьей, признаются совершенными в крупном размере, если сумма незаконно переведенных денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ по однократно либо по неоднократно в течение одного года проведенным валютным операциям превышает 9 млн рублей, а в особо крупном размере - 45 млн рублей. Поправками предложено считать крупным размером сумму, превышающую 13,5 млн рублей, а особо крупным размером - 65 млн рублей.
В изначальной версии законопроекта предлагалось в примечании к статье 170.2 УК РФ (внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка) повысить до 3,5 млн рублей сумму, которая будет считаться крупным ущербом (сейчас 2,25 млн рублей), и до 13,5 млн рублей увеличить сумму, при которой ущерб считается особо крупным (сейчас 9 млн рублей).
В статье 178 УК РФ (ограничение конкуренции) с 50 млн до 80 млн рублей предлагается повысить планку дохода в крупном размере, с 250 млн до 395 млн рублей - дохода в особо крупном размере.
Крупный ущерб в этой же статье предлагается повысить с 10 млн до 16 млн рублей, а сумму особо крупного ущерба, по мнению депутатов, нужно увеличить до 47,5 млн рублей (сейчас 30 млн рублей).
В примечании к статье 180 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров) крупный ущерб предлагается повысить с 250 тыс. до 400 тыс. рублей. В примечании к статье 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией) крупным размером предлагается считать сумму налогов, сборов, страховых взносов, превышающую за период в пределах трех финансовых лет подряд 35 млн рублей, а особо крупным размером - сумму, превышающую за период в пределах трех финансовых лет подряд 100 млн рублей (сейчас 15 млн и 45 млн рублей соответственно).
В статье 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента) крупным размером предлагается считать сумму налогов 35 млн рублей (сейчас 15 млн рублей), особо крупным - 100 млн рублей (сейчас 45 млн рублей). В статье 199.3 УК РФ (уклонение страхователя - физического лица от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве) с 1,8 млн до 4 млн рублей предлагается повысить крупный размер, с 9 млн до 20,5 млн рублей - особо крупный размер.
В статье 199.4 (уклонение страхователя-организации от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) с 6 млн до 13,5 млн рублей авторы законопроекта предлагают увеличить крупный размер, с 30 млн до 67,8 млн рублей - особо крупный размер.
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