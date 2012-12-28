Депутаты горсовета проголосовали за бесплатный проезд по Липецку в дни президентских выборов
В России
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26 минут назад
В Нижегородской области после атаки дрона на промзону возник пожар
На установке по переработке нефти в Кстовской промзоне Нижегородской области возник пожар после атаки дронов.
После атаки на промзоне возник пожар.
По словам главы региона, сил и средств для ликвидации локализованного возгорания на одной из установок достаточно.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Уточняется, что работают специалисты регионального управления МЧС, областной противопожарной службы, пожарной части предприятия. В тушении задействован пожарный поезд Горьковской железной дороги, но на движение поездов это не влияет. Работа спецсредств позволила вовремя принять меры и эвакуировать сотрудников, - говорится в сообщении губернатора.
Специалисты Роспотребнадзора исследуют пробы воздуха в зоне ближайшей жилой застройки с учетом направления ветра.
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