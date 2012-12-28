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В России
39
26 минут назад

В Нижегородской области после атаки дрона на промзону возник пожар

На установке по переработке нефти в Кстовской промзоне Нижегородской области возник пожар после атаки дронов.

Утром 12 марта на Кстовскую промзону, на объект топливно-энергетического комплекса, была совершена атака беспилотных летательных аппаратов, - сообщает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Телеграм-канале.

После атаки на промзоне возник пожар.

По словам главы региона, сил и средств для ликвидации локализованного возгорания на одной из установок достаточно.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Уточняется, что работают специалисты регионального управления МЧС, областной противопожарной службы, пожарной части предприятия. В тушении задействован пожарный поезд Горьковской железной дороги, но на движение поездов это не влияет. Работа спецсредств позволила вовремя принять меры и эвакуировать сотрудников, - говорится в сообщении губернатора.

Специалисты Роспотребнадзора исследуют пробы воздуха в зоне ближайшей жилой застройки с учетом направления ветра.
беспилотники
атака
промзона
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