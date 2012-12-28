В России построят завод по производству комбикорма из личинок мух

В Центральном федеральном округе построят завод по производству животного белка (протеиновой муки) и липидного концентрата из личинок мух черная львинка, мощностью 3 тыс. т и 900 т в год соответственно. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе Минсельхоза.

Предприятие будет создано в рамках инновационного проекта «Создание высокотехнологичного крупномасштабного производства животного белка из личинок мух черная львинка», направленного на производство кормовых добавок для отечественной комбикормовой промышленности.Масштабирование данной технологии позволит производить около 150 тыс. т кормового белка в год для рациона сельскохозяйственных животных, в частности ценных видов рыб. Это будет способствовать повышению уровня обеспеченности внутреннего рынка, рассказали в министерстве.К 2030 году отечественной индустрии по выращиванию морских продуктов потребуется более 610 тыс. т кормов. Их основными компонентами остаются рыбная мука и жир. Для импортозамещения и покрытия потребности новых производственных мощностей нужно 110–150 тыс. т рыбной муки и 55–70 тыс. т рыбьего жира. Как показал зарубежный опыт, эффективной заменой этих продуктов может служить белок и жир из насекомых, сообщили в ведомстве.