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В России
29
49 минут назад

В России построят завод по производству комбикорма из личинок мух

В Центральном федеральном округе построят завод по производству животного белка (протеиновой муки) и липидного концентрата из личинок мух черная львинка, мощностью 3 тыс. т и 900 т в год соответственно. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе Минсельхоза. 

Предприятие будет создано в рамках инновационного проекта «Создание высокотехнологичного крупномасштабного производства животного белка из личинок мух черная львинка», направленного на производство кормовых добавок для отечественной комбикормовой промышленности.
  
Масштабирование данной технологии позволит производить около 150 тыс. т кормового белка в год для рациона сельскохозяйственных животных, в частности ценных видов рыб. Это будет способствовать повышению уровня обеспеченности внутреннего рынка, рассказали в министерстве.  

К 2030 году отечественной индустрии по выращиванию морских продуктов потребуется более 610 тыс. т кормов. Их основными компонентами остаются рыбная мука и жир. Для импортозамещения и покрытия потребности новых производственных мощностей нужно 110–150 тыс. т рыбной муки и 55–70 тыс. т рыбьего жира. Как показал зарубежный опыт, эффективной заменой этих продуктов может служить белок и жир из насекомых, сообщили в ведомстве. 

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