Работающих не по профилю мигрантов попросят покинуть Россию

Минтруд предложил ввести новые условия для организованного набора трудовых мигрантов: граждан, приехавших по оргнабору, обяжут покинуть РФ, если те будут работать не по профилю. О подготовке такого законопроекта «Известиям» рассказали в пресс-службе министерства.

В ведомстве пояснили, что документ подготовлен по результатам стратегической сессии правительства и направлен на увеличение заинтересованности работодателей в участии в организованном наборе и закрепления такого механизма как приоритетного в целом.«Законопроект предусматривает создание специального документа, подтверждающего право иностранного гражданина на временную трудовую деятельность в России. На практике это означает, что в рамках оргнабора трудовой мигрант будет трудиться у конкретного работодателя согласно разрешительным документам. При этом вносить авансовые платежи по ним будет компания, непосредственно нанимающая иностранного специалиста, — рассказали «Известиям» в пресс-службе Минтруда.Там отметили, что такое решение позволит исключить случаи, когда в рамках оргнабора по приезду в Россию трудовой мигрант мог отказаться работать, например, в строительной компании, которая понесла расходы на его найм, включая затраты на авиабилеты, и перейти в курьерскую службу.«Более того, если такой работник выразит желание работать на другом предприятии, которое не является участником оргнабора, ему придется покинуть территорию РФ в течение 15 дней», — уточнили в министерстве.