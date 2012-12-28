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37 минут назад

Более 50% Липчан задумывались о переезде из города…

Сегодня направление загородного жилья переживает новый бум, это стало очевидно благодаря государственной программе «сельская ипотека» всего под 3%* готовых… на секундочку ставка рефинансирования, простыми словами - минимальная цена денег, которую сегодня даёт Центр Банк РФ другим банкам равна 16%, а банки соответственно перепродают эти деньги уже со своими наценками куда включены все их издержки.

Но не всё так просто, давайте разберём пошаговый алгоритм, как построить дом мечты, желательно ещё что бы рядом была необходимая инфраструктура, и возможно ли это сделать по цене трёхкомнатной квартиры?

Алгоритм действий  

Открываем авито, в фильтре ставим, новостройка, 3-х комнатная, вот: 3-к. Квартира 81,6 м2, 10/12 эт. 

Цена 8 800 000 ₽ ул. А.Г. Стаханова, сдача конец 2024 года, из ремонта серый ключ,  дальше не важно. 

Звоним по объявлению, подходит по госпрограмме под 8%, минимальный первоначальный взнос 30%, т.е. 2 640 000 рублей,  считаем на 20 лет, дальше нам показан ежемесячный платёж 51 524 рубля… да…

Теперь дом, от вышеуказанной новостройки это 7 -10 минут на машине, в сторону Воронежа, адрес Липецкая обл., Липецкий муниципальный округ, с. Ленино, Красивая ул., Коттедж 105 м² на участке 9 сот. 

8 600 000 ₽,  дом с ремонтом под ключ по дизайн проекту, звоним, подходит под программу сельская ипотека, ребята говорят, что возьмут на себя трудности с оформлением (сервис, подумал я). Теперь считаем, минимальный первоначальный взнос это 20%, но лимит по сельской ипотеке 6 000 000 рублей на одного человека (можно конечно было бы с супругой взять по 6 млн, но лучше оставим эту возможность на попозже), получается первоначальный взнос соизмерим со сравниваемой квартирой. 

Считаем параметры:
• Цена дома с ремонтом 8 600 000 ₽
• Первоначальный взнос 2 600 000₽
• Срок ипотеки 20 лет
• Ставка 3% (программа сельская ипотека)
Ежемесячный платёж 18 864 ₽

Делайте выводы сами… 

Давайте посмотрим, как это выглядит на самом деле уже в реализованных объектах строительной компании КСР в их соцсетях https://vk.com/kcpme  

Кстати, в марте действует особая межсезонная программа, узнайте о ней первыми от сотрудника строительной компании, звоните по телефону +7(910)352-69-47

*№1567 ипотечные кредиты предоставляются по льготной ставке до 3% годовых гражданам РФ на строительство (приобретение) жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях, размер кредите - до 6-х млн.рублей, первоначальный - от 30% от стоимости жилья, срок кредита - до 25 лет. 
Банк-партнер : АО "Россельхозбанк"
ООО «Комплексные строительные решения» Реклама

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