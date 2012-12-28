Бизнес
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37 минут назад
Более 50% Липчан задумывались о переезде из города…
Сегодня направление загородного жилья переживает новый бум, это стало очевидно благодаря государственной программе «сельская ипотека» всего под 3%* готовых… на секундочку ставка рефинансирования, простыми словами - минимальная цена денег, которую сегодня даёт Центр Банк РФ другим банкам равна 16%, а банки соответственно перепродают эти деньги уже со своими наценками куда включены все их издержки.
Алгоритм действий
Открываем авито, в фильтре ставим, новостройка, 3-х комнатная, вот: 3-к. Квартира 81,6 м2, 10/12 эт.
Цена 8 800 000 ₽ ул. А.Г. Стаханова, сдача конец 2024 года, из ремонта серый ключ, дальше не важно.
Звоним по объявлению, подходит по госпрограмме под 8%, минимальный первоначальный взнос 30%, т.е. 2 640 000 рублей, считаем на 20 лет, дальше нам показан ежемесячный платёж 51 524 рубля… да…
Теперь дом, от вышеуказанной новостройки это 7 -10 минут на машине, в сторону Воронежа, адрес Липецкая обл., Липецкий муниципальный округ, с. Ленино, Красивая ул., Коттедж 105 м² на участке 9 сот.
8 600 000 ₽, дом с ремонтом под ключ по дизайн проекту, звоним, подходит под программу сельская ипотека, ребята говорят, что возьмут на себя трудности с оформлением (сервис, подумал я). Теперь считаем, минимальный первоначальный взнос это 20%, но лимит по сельской ипотеке 6 000 000 рублей на одного человека (можно конечно было бы с супругой взять по 6 млн, но лучше оставим эту возможность на попозже), получается первоначальный взнос соизмерим со сравниваемой квартирой.
Считаем параметры:
• Цена дома с ремонтом 8 600 000 ₽
• Первоначальный взнос 2 600 000₽
• Срок ипотеки 20 лет
• Ставка 3% (программа сельская ипотека)
• Ежемесячный платёж 18 864 ₽
Делайте выводы сами…
Давайте посмотрим, как это выглядит на самом деле уже в реализованных объектах строительной компании КСР в их соцсетях https://vk.com/kcpme
Кстати, в марте действует особая межсезонная программа, узнайте о ней первыми от сотрудника строительной компании, звоните по телефону +7(910)352-69-47
*№1567 ипотечные кредиты предоставляются по льготной ставке до 3% годовых гражданам РФ на строительство (приобретение) жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях, размер кредите - до 6-х млн.рублей, первоначальный - от 30% от стоимости жилья, срок кредита - до 25 лет.
Банк-партнер : АО "Россельхозбанк"
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