Более 50% Липчан задумывались о переезде из города…

Сегодня направление загородного жилья переживает новый бум, это стало очевидно благодаря государственной программе «сельская ипотека» всего под 3%* готовых… на секундочку ставка рефинансирования, простыми словами - минимальная цена денег, которую сегодня даёт Центр Банк РФ другим банкам равна 16%, а банки соответственно перепродают эти деньги уже со своими наценками куда включены все их издержки.