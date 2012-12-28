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В России
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19 минут назад
Президент РФ подписал закон о запрете размещать рекламу на ресурсах иноагентов
Ответственность за нарушение закона будут нести рекламодатель и рекламораспространитель.
Отмечается, что рекламировать информресурсы иноагентов также запрещается, - передает РИА Новости.
Изменения вносятся в законы "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", "О рекламе" и "О СМИ".
Как сообщал глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, за нарушение запрета предусмотрен штраф: до 50 тысяч рублей — для физлиц; до 500 тысяч рублей — для юрлиц.
За нарушение порядка деятельности иностранного агента или учрежденного им юрлица после двукратного привлечения к административной ответственности в течение года будет грозить до двух лет лишения свободы.
Авторы инициативы указали в пояснительной записке, что она направлена на противодействие скрытому иностранному вмешательству во внутренние дела государства.
По данным спикера Госдумы Вячеслава Володина, в 2023 году более 200 российских физических и юридических лиц разместили рекламу у иноагентов, что принесло им сотни миллионов рублей.
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