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19 минут назад

Президент РФ подписал закон о запрете размещать рекламу на ресурсах иноагентов

Ответственность за нарушение закона будут нести рекламодатель и рекламораспространитель.

Президент Владимир Путин подписал закон о запрете размещать рекламу на информационных ресурсах иностранных агентов, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Отмечается, что рекламировать информресурсы иноагентов также запрещается, - передает РИА Новости.

Изменения вносятся в законы "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", "О рекламе" и "О СМИ".

Как сообщал глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, за нарушение запрета предусмотрен штраф: до 50 тысяч рублей — для физлиц; до 500 тысяч рублей — для юрлиц.

За нарушение порядка деятельности иностранного агента или учрежденного им юрлица после двукратного привлечения к административной ответственности в течение года будет грозить до двух лет лишения свободы.

Авторы инициативы указали в пояснительной записке, что она направлена на противодействие скрытому иностранному вмешательству во внутренние дела государства.

По данным спикера Госдумы Вячеслава Володина, в 2023 году более 200 российских физических и юридических лиц разместили рекламу у иноагентов, что принесло им сотни миллионов рублей.
иноагенты
реклама
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