Диетолог советует есть фасоль для здоровья сердца и сосудов

Диетолог-консультант Алексей Кабанов высказал важность включения в рацион чечевицы, гороха и фасоли как источника качественного растительного белка и их положительного влияния на сердечно-сосудистую систему.

