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сегодня, 16:11
Диетолог советует есть фасоль для здоровья сердца и сосудов
Диетолог-консультант Алексей Кабанов высказал важность включения в рацион чечевицы, гороха и фасоли как источника качественного растительного белка и их положительного влияния на сердечно-сосудистую систему.
По его словам, чечевица, горох и фасоль — это не только доступный источник качественного растительного белка, но и продукт, полезный для здоровья сердечно-сосудистой системы, - пишет Lenta.ru.
Он призвал россиян чаще употреблять в пищу бобовые, поскольку благодаря им организм может получить качественные белки без лишнего употребления насыщенных жиров, переизбыток которых приводит к высокому риску сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ожирения. В частности, фасоль, содержит до 25% белка, который усваивается легче животного. Этот продукт также содержит фолиевую кислоту, поддерживающую здоровье сердечно-сосудистой системы, и помогает регулировать уровень сахара в крови, - добавил диетолог.
Горох благоприятно влияет на состояние сосудов и сердечной мышцы, насыщает организм энергией. Эти свойства достигаются благодаря наличию в составе продукта калия, магния, фосфора, кальция, витаминов А, С, группы B, - считает специалист.
В свою очередь, в чечевице много магния и витаминов группы B, продолжил Кабанов. Такое сочетание, по его словам, особенно полезно для нервной системы и работы мозга. Регулярно есть блюда с чечевицей, как отметил диетолог, нужно людям, испытывающим значительные умственные и нервные нагрузки.
"Полностью отказываться от потребления жиров тоже не стоит, так как они — важный источник энергии для организма, необходимой прежде всего мозгу и нервной системе. Однако важно сочетать потребление насыщенных и ненасыщенных жиров. Последних много в рыбе, растительных маслах, орехах", — резюмировал диетолог.
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