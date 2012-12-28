Голикова заявила о росте реальной зарплаты более чем на 30% за 6 лет

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала на площадке Международной выставки-форума "Россия", что рост реальной заработной платы за последние шесть лет составил более чем 30%.