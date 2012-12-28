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В России
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26 минут назад
Голикова заявила о росте реальной зарплаты более чем на 30% за 6 лет
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала на площадке Международной выставки-форума "Россия", что рост реальной заработной платы за последние шесть лет составил более чем 30%.
"И мы видим существенный рост более чем на 30% за эти шесть лет реальной заработной платы. А за последний 2023 год по сравнению с 2022 на 7,8%. Это серьезные сдвиги, которые происходят", - отметила Голикова во время торжественного открытия Фестиваля профессий на выставке-форуме "Россия".
По ее словам, в ответ на эти сдвиги был создан фестиваль профессий, который открылся в понедельник, - передает РИА Новости.
"Сегодня маршем профессий мы открываем 33-дневный фестиваль профессий в России. И я вас хочу поздравить с этим замечательным событием. Такое событие у нас происходит впервые, и предварять оно будет Всероссийскую ярмарку вакансий", - отметила Голикова.
Вице-премьер также добавила, что вместе с ростом реальных заработных плат в стране наблюдается снижение уровня безработицы. За последние шесть лет, как пояснила Голикова, показатель сократился на 20%. В свою очередь, среднегодовая занятость достигла уровня в 73,6 миллиона человек. Подобные изменения говорят "о системных изменениях рынка труда", - заключила она.
Под реальными зарплатами подразумевают оклад работников, выраженный в материальных благах и услугах. Их рост определяется отношением номинальной заработной платы к индексу цен товаров и тарифов услуг.
Ранее со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики (Росстата) сообщалось, что по итогам четвертого квартала 2023 года реальные зарплаты в стране выросли на 15,5% в сравнении с тем же периодом 2022 года. В декабре прирост составил 15,5%, а к уровню ноября показатель увеличился на 40,5%. Эксперты связали подобную динамику с выплатами премий и бонусов.
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