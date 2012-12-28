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Сыр камамбер и бри могут исчезнуть
Penicillium camberti не может сам размножаться, что грозит ему вырождением под влиянием патогенов или изменений окружающей среды.
Уточняется, что из-за изменения климата вид плесени, который и придает этим сырам фирменный вкус и вид, находится под угрозой исчезновения. Национальный центр научных исследований Франции со ссылкой на ученых заявил о "грибковом кризисе".
Отмечается, что камамбер и бри теперь производятся с использованием одного грибка: Penicillium camberti, который придает сырам пушистую белую оболочку и особый аромат. Этот вид не может размножаться самостоятельно, поэтому его приходится клонировать, а значит, он становится уязвимым для патогенов или изменений окружающей среды.
Для сыров могут использовать другой штамм, но ученые не могут сказать наверняка, каким будет результат: например, сыры могут начать пахнуть настоящей плесенью.
Тем не менее ученые надеются, что грибок не исчезнет в ближайшее время, так что любители сыра могут вздохнуть с облегчением. В отрасли не прекращается работа, направленная на спасение деликатесов.
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