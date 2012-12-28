Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецкую область ночью придет январский мороз – похолодает до -17
Происшествия
Полиция проверяет информацию о попытке похищения
Происшествия
Новый председатель департамента ЖКХ сегодня вступает в должность
Общество
По ДТП с тремя пострадавшими возбуждено уголовное дело: водитель грузовика был пьян
Происшествия
41-летний мужчина разбился, выпав с пятого этажа
Происшествия
В столкновении на тамбовской трассе пострадали водитель и двое детей
Происшествия
Сегодня в Липецке: приглашение оскароносного режиссёра и сколько стоит простое липецкое счастье?
Общество
Любовь зла: попавшийся с героином 29-летний москвич объяснил всё ультиматумом девушки
Происшествия
На улице Катукова горела мусорка: жильцы жалуются на её состояние
Происшествия
В пяти школах Липецка частично введено дистанционное обучение
Здоровье
Читать все
На улице Катукова горела мусорка: жильцы жалуются на её состояние
Происшествия
Ирине Кретовой и двум отловщикам собак предъявлено обвинение в мошенничестве
Общество
Ремонт моста через Липовку на улице Первомайской обсчитали в 55,2 миллиона рублей
Общество
41-летний мужчина разбился, выпав с пятого этажа
Происшествия
Крещенская купель до сих пор стоит на Центральном пляже Липецка
Общество
По ДТП с тремя пострадавшими возбуждено уголовное дело: водитель грузовика был пьян
Происшествия
Липецкая область — в топ-20 наименее закредитованных регионов России
Экономика
Продавщица сельского магазина обнаружила на улице труп
Происшествия
В пяти школах Липецка частично введено дистанционное обучение
Здоровье
Женщина простила обчистившего её банковский счёт мужчину
Происшествия
Читать все
В мире
34
сегодня, 14:49

Сыр камамбер и бри могут исчезнуть

Penicillium camberti не может сам размножаться, что грозит ему вырождением под влиянием патогенов или изменений окружающей среды.

Сыр камамбер и бри могут исчезнуть, - передает Bfm.ru со ссылкой на The Washington Post.

Уточняется, что из-за изменения климата вид плесени, который и придает этим сырам фирменный вкус и вид, находится под угрозой исчезновения. Национальный центр научных исследований Франции со ссылкой на ученых заявил о "грибковом кризисе".

Отмечается, что камамбер и бри теперь производятся с использованием одного грибка: Penicillium camberti, который придает сырам пушистую белую оболочку и особый аромат. Этот вид не может размножаться самостоятельно, поэтому его приходится клонировать, а значит, он становится уязвимым для патогенов или изменений окружающей среды.

Для сыров могут использовать другой штамм, но ученые не могут сказать наверняка, каким будет результат: например, сыры могут начать пахнуть настоящей плесенью.

Тем не менее ученые надеются, что грибок не исчезнет в ближайшее время, так что любители сыра могут вздохнуть с облегчением. В отрасли не прекращается работа, направленная на спасение деликатесов.
сыр
экономика
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
А знаете ли вы
Знаете ли вы, как отмечали 8 Марта в Липецке 100 лет назад
Общество
Территория ЛТЗ включена в состав особой экономической зоны
Культура
Режиссёр из Ярославля поставил «Женитьбу Фигаро» в Липецке
Общество
Мэрия готова заплатить 110 миллионов рублей на строительство дороги в «Европейском»
Общество
Стало известно, кто проведет археологические изыскания на горбатом мосту
Общество
Учебный корпус Липецкой авиашколы признан объектом культурного наследия
Общество
Рядом с Центральным рынком и рынком «Спутник» могут построить жилой комплекс?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru