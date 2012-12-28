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В России
20
20 минут назад

Врачи рассказали, как по состоянию ногтей можно распознать опасные болезни

Ноготь при железодефицитной анемии способен иметь вогнутую форму и продольные полосы.

По ногтям заподозрить то или иное заболевание, - рассказали в эфире телеканала "Россия 1" дерматолог Ирина Гостева и доктор Александр Мясников.

"При железодефицитной анемии ноготь может иметь вогнутую форму, продольные полосы. Они, как правило, ни о чем не говорят, но могут указывать и на анемию. Что касается щитовидной железы, у каждой 4-й женщины есть аутоиммунный тиреоидит, у кого-то это может накладываться на изменение ногтей, у кого-то нет", — заявил Александр Мясников.

Также, по его словам, важным диагностическим сигналом могут служить пальцы и ногти как барабанные палочки — это становится указанием на проблемы с легкими, - пишут "Аргументы и Факты".

"Любое изменение ногтей — это может быть проявлением какой-то болезни. Хороший кардиолог может по зоне отсутствия роста, поперечной полосе понять, был ли какой-то фатальный случай у человека — инфаркт или инсульт, еще что-то, из-за чего на время прекращался рост ногтя. Если ноготь сколот как иголочкой — это частое проявление артритов", — отметила Ирина Гостева.

При этом врачи подчеркнули, что сам человек, не имея достаточных знаний, вряд ли поставит себе диагноз. Поэтому если появляются беспокоящие признаки, надо обязательно обращаться к врачу.

Кроме того, врачи предупредили и о рисках частого исполнения маникюра с использованием УФ-лампы, а также слишком объемной лепнины на ногтях.

"Лепнина — это ужасно, потому что безумно утяжеляет ногтевую пластину, и зона роста не рассчитана на такой вес. Что касается стойкого покрытия, если ногти начинает щипать в лампе, это сигнал, что стоит прерваться, снять гель или наращивание и дать ногтям отдых. Ведь когда спиливается ногтевая пластина, да еще и отправляется травмированный ноготь в лампу, может быть ожог. Плюс к этому может присоединиться вторичная инфекция — мы часто видим синегнойную палочку, грибки", — пояснила Гостева.

А еще из-за частого использования лампы растет риск развития подногтевой меланомы — одной из разновидностей онкозаболевания. Одна из рекомендаций, как минимизировать риски — давать ногтям отдых раз в полгода.
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