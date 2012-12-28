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В России
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сегодня, 13:09
Производители кормов для кошек и собак готовы снизить цены
ФАС обратила внимание на рост цен на корма и предупредила компании "Марс" и "Нестле", что их можно признать "коллективно доминирующими на российском рынке". Производители в ответ решили "добровольно" снизить цены.
В связи с поступлением в ведомство жалоб граждан на цены на корма для кошек и собак ФАС России провела анализ состояния конкуренции на этом рынке.
Лидерами по производству и реализации такой продукции являются группа компаний "Марс" и ООО "Нестле Россия". В 2023 году их доля на рынке составила 73,1% от общего объема реализации кормов для кошек и собак. Это дает основание для признания их коллективно доминирующими на российском рынке.
В результате взаимодействия с ведомством ООО "Марс" и ООО "Нестле Россия" высказали готовность взять на себя добровольные обязательства по предоставлению торговым сетям-партнерам промо-скидки до 30% на определенный ассортимент кормов для кошек и собак, - говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, ООО "Нестле Россия" приняла решение о снижении цен на корма бренда "Дарлинг", который является наиболее доступным для потребителей.
ФАС России продолжит отслеживать ценовую ситуацию на данном рынке и в случае выявления необоснованного повышения цен примет меры антимонопольного реагирования.
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