Производители кормов для кошек и собак готовы снизить цены

ФАС обратила внимание на рост цен на корма и предупредила компании "Марс" и "Нестле", что их можно признать "коллективно доминирующими на российском рынке". Производители в ответ решили "добровольно" снизить цены.