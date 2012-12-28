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В России
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25 минут назад
Правкомиссия по контролю утвердила условия обмена замороженными активами
Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России установила условия обмена замороженными активами с гражданами зарубежных стран.
"Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации установлен порядок расчета совокупной начальной стоимости отчуждаемых иностранных ценных бумаг, принадлежащих одному резиденту, и утверждены условия проведения торгов и совершения сделок (операций) с иностранными ценными бумагами", — уточнили в ведомстве.
Условия проведения операций опубликовали на сайте организатора торгов — ООО "Инвестиционная палата".
"Расчеты по сделкам (операциям), осуществляемым в соответствии с утвержденными условиями, должны быть завершены в срок до 1 сентября 2024 года", — отмечает министерство.
Президент РФ Владимир Путин в ноябре подписал указ "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг" для обмена замороженных активов россиян. Согласно документу, совокупная начальная стоимость отчуждаемых иностранных ценных бумаг, принадлежащих одному резиденту, не может превышать 100 тысяч рублей, а сделки в рамках указа будут заключаться путем проведения торгов.
Процедура обмена заблокированными активами предполагает, что иностранцы получат возможность приобрести у российских розничных инвесторов заблокированные зарубежные активы за счет денежных средств на счетах типа "С".
Минфин рассчитывает, что благодаря этому механизму около трех миллионов россиян смогут вернуть свои вложения в пределах 100 тысяч рублей, - передает РИА Новости.
В конце февраля в Минфине сообщили, что механизм обмена заблокированными активами заработает в ближайшие недели.
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