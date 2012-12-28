Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецкую область ночью придет январский мороз – похолодает до -17
Происшествия
Полиция проверяет информацию о попытке похищения
Происшествия
Более, чем на четырех десятках улиц Липецка отключат холодную воду
Общество
Новый председатель департамента ЖКХ сегодня вступает в должность
Общество
В столкновении на тамбовской трассе пострадали водитель и двое детей
Происшествия
Сегодня в Липецке: приглашение оскароносного режиссёра и сколько стоит простое липецкое счастье?
Общество
Любовь зла: попавшийся с героином 29-летний москвич объяснил всё ультиматумом девушки
Происшествия
На улице Катукова горела мусорка: жильцы жалуются на её состояние
Происшествия
Двух жителей Данковского района обвиняют в серии краж из домов и гаражей
Происшествия
В Липецкой области заработала «горячая линия» по правам потребителей
Общество
Читать все
Новый председатель департамента ЖКХ сегодня вступает в должность
Общество
На улице Катукова горела мусорка: жильцы жалуются на её состояние
Происшествия
Полиция проверяет информацию о попытке похищения
Происшествия
Любовь зла: попавшийся с героином 29-летний москвич объяснил всё ультиматумом девушки
Происшествия
В Липецкой области заработала «горячая линия» по правам потребителей
Общество
Крещенская купель до сих пор стоит на Центральном пляже Липецка
Общество
Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 20%
Здоровье
В столкновении на тамбовской трассе пострадали водитель и двое детей
Происшествия
Двух жителей Данковского района обвиняют в серии краж из домов и гаражей
Происшествия
В пяти школах Липецка частично введено дистанционное обучение
Здоровье
Читать все
В России
16
25 минут назад

Правкомиссия по контролю утвердила условия обмена замороженными активами

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России установила условия обмена замороженными активами с гражданами зарубежных стран.

Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями утвердила условия обмена замороженными активами, - сообщил Минфин.

"Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации установлен порядок расчета совокупной начальной стоимости отчуждаемых иностранных ценных бумаг, принадлежащих одному резиденту, и утверждены условия проведения торгов и совершения сделок (операций) с иностранными ценными бумагами", — уточнили в ведомстве.

Условия проведения операций опубликовали на сайте организатора торгов — ООО "Инвестиционная палата".

"Расчеты по сделкам (операциям), осуществляемым в соответствии с утвержденными условиями, должны быть завершены в срок до 1 сентября 2024 года", — отмечает министерство.

Президент РФ Владимир Путин в ноябре подписал указ "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг" для обмена замороженных активов россиян. Согласно документу, совокупная начальная стоимость отчуждаемых иностранных ценных бумаг, принадлежащих одному резиденту, не может превышать 100 тысяч рублей, а сделки в рамках указа будут заключаться путем проведения торгов.

Процедура обмена заблокированными активами предполагает, что иностранцы получат возможность приобрести у российских розничных инвесторов заблокированные зарубежные активы за счет денежных средств на счетах типа "С".

Минфин рассчитывает, что благодаря этому механизму около трех миллионов россиян смогут вернуть свои вложения в пределах 100 тысяч рублей, - передает РИА Новости.

В конце февраля в Минфине сообщили, что механизм обмена заблокированными активами заработает в ближайшие недели.
экономика
активы
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
Липецк — на 44 месте по строительству квартир
Здоровье
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Липецкой области пошла на спад
Общество
Зима-2024: в Липецке сначала года резко выросло число дорожных аварий
Общество
Если потерялись документы: как восстановить?
Общество
Липецким нянечкам увеличат зарплату до 23 700 рублей
Общество
«Мы находимся в 10-летнем периоде подъема заболеваемости менингококковой инфекции»
Общество
Липецкая область на 18-м месте в стране по качеству жизни
А знаете ли вы
Знаете ли вы, что в Липецке готовили «Сталинских кадетов»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru