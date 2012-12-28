Сегодня в Липецке: приглашение оскароносного режиссёра и сколько стоит простое липецкое счастье?
В России
18
сегодня, 11:40
Рособрнадзор рассказал о нюансах пересдачи ЕГЭ
Рособрнадзор в ближайшие месяцы внесет поправки в порядок и расписание проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ), чтобы у выпускников была возможность пересдачи уже в этом году.
До сих пор пересдавать ЕГЭ в случае, если набрано пороговое число баллов, необходимое для выставления положительной оценки, можно было только на следующий год. Вторая попытка допускалась только для тех одиннадцатиклассников, которые не набрали проходного балла.
С июня 2024 года у выпускников одиннадцатых классов появится возможность пересдать один предмет, даже если по нему получено достаточно баллов для получения аттестата. Чтобы прийти на пересдачу, надо будет написать заявление, при этом обосновывать свое желание будет не нужно. Пересдавать экзамены школьники будут в резервные дни, которые выделены для учеников, не сдававших ЕГЭ по болезни или другой уважительной причине, - пишет "Ъ".
В ведомстве подчеркнули, что на данный момент поправки предусматривают возможность пересдачи только одного предмета.
При этом Рособрнадзор посоветовал выпускникам "сделать осознанный выбор и оценить свои возможности, так как первый результат будет аннулирован независимо от того, будет он выше или ниже". В ведомстве добавили, что говорить о расширении возможности пересдавать ЕГЭ до нескольких предметов пока "преждевременно".
Кроме прочего, Рособрнадзор прояснил процедуру пересдачи ЕГЭ по иностранным языкам. Он, напомним, состоит из двух отдельных частей — письменной и устной. И в случае если выпускник будет не удовлетворен результатом одной из частей экзамена, пересдавать его придется полностью. "Пересдача только одной части невозможна, так как результат участник ЕГЭ получает за обе части в совокупности. В случае принятия решения о пересдаче ЕГЭ по иностранным языкам первый результат за обе части будет аннулирован",— предупредили в ведомстве.
Пересдавать экзамены во время аттестационной кампании в том же году, а не в следующем, может быть удобно - не надо ждать год, чтобы подправить низкий результат.
Но есть нюанс. При пересдаче результат первого экзамена будет аннулирован. То есть сдать ЕГЭ дважды и выбрать лучший результат, чтобы именно с ним подавать документы в вуз, не получится. Школьникам придется идти на риск: оставить в свидетельстве о ЕГЭ низкий, но уже известный результат, или пересдать, но, возможно, набрать еще меньше баллов.
Пока пересдавать во время июньских экзаменов можно будет только один предмет ЕГЭ. С 2025 года, возможно, систему поменяют, и пересдавать можно будет несколько предметов.
29 февраля президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию упомянул несколько "накопившихся" проблем школьного образования. Одна из них — "расхождение образовательных программ и вопросов на экзаменах". Как следствие, заявил глава государства, "механизм ЕГЭ должен совершенствоваться". По словам российского лидера, нужно "дать выпускникам, что называется, второй шанс", то есть предоставить возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов.
Тема "второго шанса" при сдаче экзамена обсуждалась образовательным сообществом чуть ли не с самого появления ЕГЭ. А два года назад депутаты даже внесли законопроект, который разрешал выпускникам пересдать ЕГЭ в течение месяца, если их не устроил полученный на экзамене результат. Однако Рособрнадзор тогда заявил, что не поддерживает инициативу и считает ее избыточной. Но после выступления главы государства оказалось, что можно обойтись и без изменения федерального законодательства. Рособрнадзор сообщил, что готов в ближайшие два месяца внести изменения в порядок и расписание проведения ЕГЭ, так чтобы экзамен смогли пересдать выпускники уже этого года.
0
0
0
0
0
Комментарии