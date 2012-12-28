Рособрнадзор рассказал о нюансах пересдачи ЕГЭ

Рособрнадзор в ближайшие месяцы внесет поправки в порядок и расписание проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ), чтобы у выпускников была возможность пересдачи уже в этом году.