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Полиция проверяет информацию о насильственной попытке затащить в машину и увезти человека
В России
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27 минут назад
Следующие длинные выходные в РФ продлятся с 28 апреля по 1 мая
В первые майские длинные выходные будет четыре нерабочих дня подряд — с воскресенья, 28 апреля, по среду, 1 мая. Выходной с субботы, 27 апреля, перенесли на понедельник, 29 апреля, а на вторник, 30 апреля — с субботы, 2 ноября.
Правительство РФ утвердило праздничные и выходные дни на этот год в середине августа 2023 года. Так, в честь праздника Весны и Труда россиян ждут четыре дня отдыха подряд - с 28 апреля по 1 мая. Обычный субботний выходной с 27 апреля перенесли на 29 апреля, а со 2 ноября на 30 апреля.
Первое мая – праздник, который сейчас в России посвящен труду и весне, отмечается во многих странах и имеет разные названия. В советское время в этот день проводились красочные демонстрации под лозунгами, выражавшими солидарность с рабочими по всему миру. Сейчас Первомай – традиционный выходной, который празднуют во многих семьях. В городах проходят праздничные концерты, автопробеги и шествия.
Праздник 1 Мая носит сразу несколько названий - День международной солидарности трудящихся, День весны и труда, День труда и День весны.
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