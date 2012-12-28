Следующие длинные выходные в РФ продлятся с 28 апреля по 1 мая

В первые майские длинные выходные будет четыре нерабочих дня подряд — с воскресенья, 28 апреля, по среду, 1 мая. Выходной с субботы, 27 апреля, перенесли на понедельник, 29 апреля, а на вторник, 30 апреля — с субботы, 2 ноября.