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В России
25
сегодня, 10:05

Минтранс планирует помочь выкупить самолеты для российских компаний

Минтранс предложил правительству выделить дополнительные 295 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покупку иностранных самолетов, которыми пользуются российские авиакомпании.

Минтранс предложил правительству выделить еще 295 млрд рублей в 2024 году из ФНБ на переоформление иностранных самолетов в российскую собственность, - пишет "Ъ" со ссылкой на источники.

Инициатива, по данным источников издания, обсуждалась на совещании у президента РФ 7 февраля, где также речь шла о переносе сроков поставок новых отечественных самолетов. По данным близкого к правительству источника, обращение находится на рассмотрении и решение по нему пока не принято.

По информации другого источника в авиаотрасли, запрашиваемая сумма была рассчитана преимущественно исходя из потребностей "Аэрофлота". Оценка стоимости сделок по самолетам частных авиакомпаний, по его данным, не запрашивалась.

В 2023 году из ФНБ было выделено почти 297 млрд рублей на страховое урегулирование по 162 самолетам, новым собственником которых стала подведомственная Росавиации "НЛК-Финанс". В результате иностранные лизингодатели прекратили свои требования к российской стороне как по страховым полисам, так и по договорам лизинга. Средства из ФНБ выделялись НЛК под 1,5% на 15 лет. "Аэрофлот" получил самолеты от НЛК в операционный лизинг, а частные авиакомпании — в финансовый (после истечения контракта воздушные суда (ВС) перейдут в их собственность).

Группа "Аэрофлот" с декабря 2022 года переоформила с привлечением средств ФНБ 93 самолета. "Аэрофлот" также весной 2022 года на собственные средства приобрел еще восемь Airbus А330, находившихся у него в финансовом лизинге. Кроме того, в 2023 году парк группы пополнил один Boeing 737-800 от приостановившей полеты Royal Flight (источник финансирования не назывался), а также два самолета, принадлежащие ГТЛК.

Всего в парке группы "Аэрофлот" 349 ВС, включая 78 SSJ-100 авиакомпании "Россия". Из 271 иностранного воздушного судна из бермудского реестра, согласно презентации «Аэрофлота», выведено 185 самолетов. По данным источников издания, это 102 переоформленных в 2022–2023 годах самолета иностранных собственников и 83 самолета российских лизингодателей.

Таким образом, потенциально группа может "дебермудизировать" и переоформить на российского лизингодателя еще 86 иностранных воздушных судов.

Из прежнего транша ФНБ в размере 297 млрд рублей на сделки "Аэрофлота" по самолетам и авиационным двигателям, по данным источников издания, было направлено по меньшей мере 250 млрд рублей. Перевозчик анонсировал, что также направил на эти сделки почти 15 млрд рублей чистой прибыли "Победы".

Кроме "Аэрофлота" в прошлом году софинансирование сделок из ФНБ удалось реализовать S7 Airlines (45 самолетов) и "Уральским авиалиниям" (19). Сумма сделок S7 с учетом собственных средств (34 млрд рублей из чистой прибыли за 2022 год) составила 45–50 млрд рублей, из ФНБ было получено около 11–16 млрд рублей. "Уральские авиалинии" направили 13,5 млрд своих средств, из ФНБ было получено 17–20 млрд рублей. "Аврора" переоформила с привлечением средств ФНБ пять Airbus A319, "доплатив" за них почти 2 млрд рублей чистой прибыли (еще три A319 «Авроры» принадлежат ГТЛК). Чартерная iFly запрашивала средства, но их не получила.

Всего с учетом самолетов, выкупленных из финансового лизинга, а также единичных сделок за счет собственных средств российские авиакомпании переоформили более 170 ВС из примерно 400, принадлежавших иностранным лизингодателям.
самолеты
экономика
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