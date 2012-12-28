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В мире
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сегодня, 12:24

Представительница Чехии выиграла конкурс «Мисс мира»

Победительницей конкурса "Мисс мира" стала представительница Чехии Кристина Пышкова. Финал конкурса прошел в индийском Мумбаи, передает РИА Новости.

Финал мероприятия прошел в индийском Мумбаи. Пышкова стала второй мисс мира из Чехии — в 2006 году этот титул получила ее соотечественница Татьяна Кухаржова.

Первой вице-мисс стала Ясмина Зайтун из Ливана. Россиянок среди 112 участниц не было.

Как отмечается на сайте конкурса, Пышкова — 23-летняя модель, получающая степени в области права и делового администрирования. Она свободно владеет английским, польским, словацким и немецким языками. Также она основала фонд, который выступает за устойчивое развитие посредством образования.

"Самым большим моментом ее гордости было открытие английской школы для детей из малообеспеченных семей в Танзании, где она также работала волонтером. Она любит играть на флейте и скрипке и питает страсть к музыке и искусству", — говорится в профиле Пышковой на сайте конкурса.

Финал "Мисс мира" вернулся в Индию после 28-летнего перерыва. Представительница этой страны вошла в топ-8 финалисток. Ранее девушки из Индии шесть раз выигрывали конкурс.

Россиянки же дважды становились обладательницами титула: в 1992 году победила Юлия Курочкина, в 2008 году - Ксения Сухинова.
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