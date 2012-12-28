Житель Ленинградской области похитил дорогие телефоны у липчан под видом их приобретения
Житель Ленинградской области похитил дорогие телефоны у липчан под видом их приобретения
В России
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16 минут назад
Пять человек пострадали при стрельбе 8 марта в Подмосковье
Инцидент произошел вечером в кафе на Комсомольском проспекте. Полицейские, предварительно, установили, что произошел конфликт между двумя группами, участники одной из которых открыли стрельбу против своих оппонентов.
"Пятеро пострадавших были госпитализированы", – уточнили в МВД. Правоохранители устанавливают и разыскивают всех причастных к произошедшему. Уже возбуждено дело по статье "Хулиганство". Максимальное наказание по этой статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок до семи лет.
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