Житель Ленинградской области похитил дорогие телефоны у липчан под видом их приобретения
Житель Ленинградской области похитил дорогие телефоны у липчан под видом их приобретения
В мире
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19 минут назад
Более 80 человек отравились мясом черепахи в Танзании
Как поясняет агентство, мясо морской черепахи считается у жителей Занзибара деликатесом, однако периодически его употребление приводит к смерти от хелонитоксизма - разновидности пищевого отравления.
"Восемь детей и один взрослый скончались после употребления в пищу мяса морской черепахи на острове Пемба, входящего в архипелаг Занзибар, еще 78 человек были госпитализированы", - говорится в сообщении. Лабораторные анализы подтвердили, что все отравившиеся ели мясо морской черепахи.
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