Житель Ленинградской области похитил дорогие телефоны у липчан под видом их приобретения
Житель Ленинградской области похитил дорогие телефоны у липчан под видом их приобретения
В России
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27 минут назад
Фура загорелась в Белгородской области после падения дронов
"Окраина города Строитель Яковлевского городского округа подверглась атаке ВСУ с помощью двух БПЛА самолетного типа", - написал он.
После падения и детонации беспилотников загорелась фура. Оперативные службы ее потушили, во время инцидента никто не пострадал.
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