Житель Ленинградской области похитил дорогие телефоны у липчан под видом их приобретения
Житель Ленинградской области похитил дорогие телефоны у липчан под видом их приобретения
В России
28
37 минут назад
Грузовик с едой для пассажиров повредил крыло самолета в Пулково
Спецгрузовик, подвозящий на борт питание, повредил концовку крыла самолета. На борту находились пассажиры, которые должны были улететь в Новосибирск.
В результате пассажиров отправили другим бортом. Сейчас из-за инцидента проводится доследственная проверка. В частности, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, а также причиненный ущерб.
0
0
0
0
0
Комментарии