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Ночью в Липецке перевернулся «ВАЗ» после столкновения с «Ладой»
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Житель Ленинградской области похитил дорогие телефоны у липчан под видом их приобретения
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В России
28
37 минут назад

Грузовик с едой для пассажиров повредил крыло самолета в Пулково

В петербургском аэропорту Пулково спецгрузовик повредил концовку крыла самолета. Следователи устанавливают обстоятельства ЧП, сообщает Российская Газета со ссылкой на Западное межрегиональное следственное управление на транспорте.

Спецгрузовик, подвозящий на борт питание, повредил концовку крыла самолета. На борту находились пассажиры, которые должны были улететь в Новосибирск.

В результате пассажиров отправили другим бортом. Сейчас из-за инцидента проводится доследственная проверка. В частности, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, а также причиненный ущерб.
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