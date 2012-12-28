Житель Ленинградской области похитил дорогие телефоны у липчан под видом их приобретения
Житель Ленинградской области похитил дорогие телефоны у липчан под видом их приобретения
В России
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41 минуту назад
Спасатели ликвидировали крупный пожар на газопроводе
"Произошел пожар на линейном объекте – трубопроводе – вне населенного пункта, пострадавших нет. Когда сообщение поступило, туда отправились подразделения ведомственной пожарной охраны и технический специалист", - сказал собеседник агентства.
Площадь пожара достигала сотен квадратных метров, а зарево и столб дыма были видны за несколько километров от места происшествия. Всё произошло вблизи посёлка Лыхма.
В настоящее время горение было ликвидировано, помощь пожарно-спасательных подразделений на месте происшествия не требовалась.
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