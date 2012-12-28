Житель Ленинградской области похитил дорогие телефоны у липчан под видом их приобретения
Житель Ленинградской области похитил дорогие телефоны у липчан под видом их приобретения
В России
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48 минут назад
В Курской области при обстреле села погибла женщина
По словам главы региона, в результате прямого попадания снаряда загорелся жилой дом, погибла местная жительница. Ее супруг получил обширные ожоги, ему оказывают медицинскую помощь.
Старовойт выразил соболезнования родным погибшей, а пострадавшему пожелал выздоровления, добавив, что будет держать его лечение на контроле.
Также глава региона уточнил, что повреждено еще одно домовладение. Кроме того, в селе частично отсутствует свет. На место возгорания оперативно выехали пожарные команды.
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