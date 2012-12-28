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В России
30
48 минут назад

В Курской области при обстреле села погибла женщина

В Курской области при пожаре в доме после обстрела со стороны ВСУ погибла женщина, сообщил глава региона Роман Старовойт в Telegram-канале. Об этом сообщает РБК.

По словам главы региона, в результате прямого попадания снаряда загорелся жилой дом, погибла местная жительница. Ее супруг получил обширные ожоги, ему оказывают медицинскую помощь.

Старовойт выразил соболезнования родным погибшей, а пострадавшему пожелал выздоровления, добавив, что будет держать его лечение на контроле.

Также глава региона уточнил, что повреждено еще одно домовладение. Кроме того, в селе частично отсутствует свет. На место возгорания оперативно выехали пожарные команды.



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